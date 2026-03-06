Sekt, Häppchen – und dann sagt Harnoncourt Servus

In den Spitalsgängen war er in den vergangenen Wochen seltener zu sehen, kommenden Mittwoch, 11. März, wird ihm im „JKU medLOFT“ im Med Campus I noch einmal der Hof gemacht. Das Datum seines Abschieds passt insofern, als bei der Suche nach gleich zwei Nachfolgern für ihn in der OÖG als Vorstandschef und im Uniklinikum als Geschäftsführer derzeit Bewegung wahrgenommen wird.