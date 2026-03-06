Vorteilswelt
Abschiedsfeier

Sekt, Häppchen – und dann sagt Harnoncourt Servus

Oberösterreich
06.03.2026 09:00
Spitalsmanager Franz Harnoncourt: Für seine Jobs in der Gesundheitsholding und im ...
Spitalsmanager Franz Harnoncourt: Für seine Jobs in der Gesundheitsholding und im Kepler-Uniklinikum laufen derzeit die Hearings für die Nachfolge.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Noch einmal Hände schütteln, noch einmal Danke sagen: Spitalsmanager Franz Harnoncourt lädt kommende Woche zur Abschiedsfeier. Während er sich verabschiedet, laufen hinter den Kulissen die Hearings für seine Nachfolge.

0 Kommentare

Die Einladungen sind gedruckt und bereits verschickt. Wenn sich Persönlichkeiten bedanken wollen und aus ihrem hohen Amt verabschieden, dann laden sie oft zu einem „Farewell“. Das ist der englische Begriff für Abschied. Auf gut Deutsch: eine letzte Runde mit Händeschütteln, Dankesworten, Häppchen und einem Glas Sekt, bevor das Kapitel geschlossen wird.

Absender ist Oberösterreichs wichtigster Spitalsmanager Franz Harnoncourt, der nach vielen Pannen und Vorfällen in den Spitälern der OÖ Gesundheitsholding (siehe etwa Bericht links) und im Kepler Universitätsklinikum jetzt endgültig seinen Hut nimmt.

In den Spitalsgängen war er in den vergangenen Wochen seltener zu sehen, kommenden Mittwoch, 11. März, wird ihm im „JKU medLOFT“ im Med Campus I noch einmal der Hof gemacht. Das Datum seines Abschieds passt insofern, als bei der Suche nach gleich zwei Nachfolgern für ihn in der OÖG als Vorstandschef und im Uniklinikum als Geschäftsführer derzeit Bewegung wahrgenommen wird.

Auch wenn das Büro von Gesundheitsreferentin und LH-Vize Christine Haberlander gerne eine Geheimnis daraus machen würde: In diesen Tagen laufen die Hearings jener Kandidaten, die aus einem breiten Bewerberfeld eingeladen wurden. Für den Chefposten der OÖ Gesundheitsholding gab es 39 Bewerbungen, für den des Linzer Kepler Uniklinikums 32. Wie viele sich doppelt beworben haben, ist unklar.

Auch wenn nichts fix ist, drängen sich – wie berichtet – zwei Kandidaten stark in den Vordergrund. Der krisenerfahrene Vöcklabrucker Spitalschef Tilman Königswieser will an die Spitze der OÖG, im KUK gilt Ex-Uni-Rektor Meinhard Lukas für viele als großer Favorit.

Oberösterreich
06.03.2026 09:00
