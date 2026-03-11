Selenskyj: Ukraine hat „gute Karten in der Hand“

Dank des hohen Ausbildungsniveaus sowie der Arbeit der Industrie und der Spezialisten sei es jetzt möglich, Hightech-Drohnen zu produzieren, erklärte Selenskyj in einem Interview mit dem irischen Blogger Caolan Robertson. Die Fluggeräte haben sich am Schlachtfeld in der Ukraine bewährt und sorgten mit ihrer verheerenden Effizienz auch bei einer NATO-Übung für Aufsehen. Jetzt sollen sie auch iranische Schahed-Drohnen im Nahen Osten vom Himmel holen.