Doch kein Sparplan?

Kommt neuer stv. Magistratschef in Klagenfurt?

Kärnten
06.03.2026 10:00
Der neue stv. Magistratschef könnte bald ins Rathaus ziehen.
Der neue stv. Magistratschef könnte bald ins Rathaus ziehen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Tragner
Porträt von Alex Schwab
Von Christian Tragner und Alex Schwab

Klagenfurt: Budgetregeln, Postenbesetzungen und die Frage, ob durch den Energie-Streit Arbeitsplätze gefährdet sind.

Ein neuer stellvertretender Magistratsdirektor soll ins Rathaus einziehen. Eigentlich wurde Florian Kühr schon bei der Gemeinderatssitzung 2024 als Vertreter für Isabella Jandl gewählt, dann kam die Sparwelle. Jetzt gab es ein Gespräch mit Bürgermeister Christian Scheider. Martin Strutz geht kommenden Freitag in Pension, vielleicht folgt er ihm nach

„Wir würden ihn jetzt dringend brauchen!“, sagt FP-Klubchef Andreas Skorianz. Am Donnerstag gab es ein Meeting der Stadtspitze, zu dem überraschend auch Kühr kam, der Freiheitliche ist derzeit für den Einkauf der Kabeg zuständig. Die VP plädiert dafür, dass Kühr erst dann kommen könne, wenn es ein neues Budget gebe. Denn bei einem Zwölftel-Sparbudget besteht Aufnahmeverbot. Das Budget soll im April so weit sein.

Keine neue Planstelle
„Eine neue Planstelle schaffen wir für ihn nicht“, betont Scheider. „In der nächsten Zeit gehen vier Mitarbeiter in Pension.“ Zwei „Billigposten“ könnten für eine Anstellung geopfert werden, die wohl teurer wird. Dass die Stadt sparen muss, davon will nun plötzlich niemand mehr was wissen. Nicht nur die Klagenfurter Grünen reden von Postenschacher.

STW-Causa: Wirbel um Arbeitsplätze
Erstmals äußerte sich nun auch Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole zum Rechtsstreit rund um die umstrittene Energievertrags-Vergabe: Smole dementiert den „Krone“-Beitrag, dass 20 Arbeitsplätze wackeln würden, sollte der ursprüngliche Vertriebspartner wegfallen, spricht sogar von einer Lüge. Interne Recherchen und voneinander unabhängige Quellen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Demnach könnte es sehr wohl zu einem Stellenabbau kommen, sollte dieser Fall eintreten. Hintergrund ist der Verlust eines erheblichen Kundenstocks.

Wie lange will die Stadtpolitik dem Wirbel bei den Stadtwerken noch zusehen? Juristen sprechen von einem Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie gegen das Vergaberecht. Klarheit wird wohl nur das Gericht bringen.

Folgen Sie uns auf