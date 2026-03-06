Kommt neuer stv. Magistratschef in Klagenfurt?

„Wir würden ihn jetzt dringend brauchen!“, sagt FP-Klubchef Andreas Skorianz. Am Donnerstag gab es ein Meeting der Stadtspitze, zu dem überraschend auch Kühr kam, der Freiheitliche ist derzeit für den Einkauf der Kabeg zuständig. Die VP plädiert dafür, dass Kühr erst dann kommen könne, wenn es ein neues Budget gebe. Denn bei einem Zwölftel-Sparbudget besteht Aufnahmeverbot. Das Budget soll im April so weit sein.