Kein Lift in Fastenzeit: Der lange Weg nach oben

45 Tage lang will „Krone“-Redakteurin Clara Milena Steiner darauf verzichten, mit dem Lift zu fahren. Wie schwer kann‘s sein? Wären da nicht die Pollen – wie ihr die zum Leben erwachende Natur die Fastenzeit schwer macht.
Ich habe mir heuer wieder etwas vorgenommen. Etwas, das Disziplin erfordert, Willensstärke gegen den inneren Schweinehund – und eine halbwegs funktionierende Lunge.
So wie jedes Jahr verzichte ich in der Fastenzeit aufs Liftfahren. Bevor Sie jetzt unbeeindruckt weiterscrollen: Ja, es stimmt – so anstrengend ist das eigentlich nicht. Und am ersten Tag meiner neuen, leichtfüßigen Existenz war ich auch noch euphorisch. Locker, federnd, mit gutem Gefühl stieg ich die drei Stockwerke zur „Krone“-Redaktion in der Klagenfurter Schleppekurve hinauf.
Doch dann kamen die Pollen – meine Endgegner. Und so wie jedes Jahr konnte ich mich immer weniger für Sonnenstrahlen, Vogelgezwitscher und höhere Temperaturen begeistern. Egal, ich ziehe durch, versuche ich mir nun jeden Tag einzureden – auch wenn ich dank Hasel und Co. zwischenzeitlich kaum bis gar keine Luft bekomme.
Das läuft im Prinzip so ab: Im Erdgeschoss starte ich optimistisch, im ersten Stock hinterfrage ich das Projekt, im zweiten Stock beginne ich zu klingen wie eine alte Dampflok – und oben angekommen brauche ich erst einmal eine Verschnaufpause. Nur noch 27 Tage!
