Kein Lift in Fastenzeit: Der lange Weg nach oben

So wie jedes Jahr verzichte ich in der Fastenzeit aufs Liftfahren. Bevor Sie jetzt unbeeindruckt weiterscrollen: Ja, es stimmt – so anstrengend ist das eigentlich nicht. Und am ersten Tag meiner neuen, leichtfüßigen Existenz war ich auch noch euphorisch. Locker, federnd, mit gutem Gefühl stieg ich die drei Stockwerke zur „Krone“-Redaktion in der Klagenfurter Schleppekurve hinauf.