Kein Lift in Fastenzeit: Der lange Weg nach oben

Kärnten
09.03.2026 11:00
Für mich ist der Aufzug in der Fastenzeit „außer Betrieb“.
Für mich ist der Aufzug in der Fastenzeit „außer Betrieb".
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

45 Tage lang will „Krone“-Redakteurin Clara Milena Steiner darauf verzichten, mit dem Lift zu fahren. Wie schwer kann‘s sein? Wären da nicht die Pollen – wie ihr die zum Leben erwachende Natur die Fastenzeit schwer macht.

Ich habe mir heuer wieder etwas vorgenommen. Etwas, das Disziplin erfordert, Willensstärke gegen den inneren Schweinehund – und eine halbwegs funktionierende Lunge.

So wie jedes Jahr verzichte ich in der Fastenzeit aufs Liftfahren. Bevor Sie jetzt unbeeindruckt weiterscrollen: Ja, es stimmt – so anstrengend ist das eigentlich nicht. Und am ersten Tag meiner neuen, leichtfüßigen Existenz war ich auch noch euphorisch. Locker, federnd, mit gutem Gefühl stieg ich die drei Stockwerke zur „Krone“-Redaktion in der Klagenfurter Schleppekurve hinauf.

„Krone“-Leser Georg Wastl hat die gemeinen Haselpollen in Villach mit der Kamera eingefangen.
„Krone"-Leser Georg Wastl hat die gemeinen Haselpollen in Villach mit der Kamera eingefangen.

Doch dann kamen die Pollen – meine Endgegner. Und so wie jedes Jahr konnte ich mich immer weniger für Sonnenstrahlen, Vogelgezwitscher und höhere Temperaturen begeistern. Egal, ich ziehe durch, versuche ich mir nun jeden Tag einzureden – auch wenn ich dank Hasel und Co. zwischenzeitlich kaum bis gar keine Luft bekomme.

Das läuft im Prinzip so ab: Im Erdgeschoss starte ich optimistisch, im ersten Stock hinterfrage ich das Projekt, im zweiten Stock beginne ich zu klingen wie eine alte Dampflok – und oben angekommen brauche ich erst einmal eine Verschnaufpause. Nur noch 27 Tage!

Kärnten
09.03.2026 11:00
Kärnten

