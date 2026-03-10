Senior schlief ein und fuhr in einen kleinen Bach

Es war am Montag, gegen 17.30 Uhr, als der 77-jährige Einheimische im Ortsgebiet von Bründl fuhr. In Folge von Sekundenschlaf kam er von der Straße ab und stürzte in den Wiesbach. Leicht verletzt konnte sich der Mann aber noch selbst aus dem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus nach Ried gebracht.