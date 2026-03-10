Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr barg Auto

Senior schlief ein und fuhr in einen kleinen Bach

Oberösterreich
10.03.2026 08:40
(Bild: FF Raab)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Eine kleine Sekunde lang will ein 77-Jähriger in Raab in seinem Wagen eingenickt sein. Die Folgen waren drastisch. Der Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und landete in einem Bach. Er konnte sich allerdings leicht verletzt aus seinem Fahrzeug befreien.

0 Kommentare

Es war am Montag, gegen 17.30 Uhr, als der 77-jährige Einheimische im Ortsgebiet von Bründl fuhr. In Folge von Sekundenschlaf kam er von der Straße ab und stürzte in den Wiesbach. Leicht verletzt konnte sich der Mann aber noch selbst aus dem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus nach Ried gebracht.

Der Wagen durchschlug auch eine Hecke.
Der Wagen durchschlug auch eine Hecke.(Bild: FF Raab)

Kran für Bergung
„Um den PKW zu bergen, waren wir auf die Hilfe des Kranfahrzeugs der FF Ried im Innkreis angewiesen. Damit konnte das Fahrzeug schnell und problemlos aus der Unfallzone entfernt werden. Nach etwa 2,5 h konnten wir den Einsatz beenden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Raab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.03.2026 08:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.359 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
286.322 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.070 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2924 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2097 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1288 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Ökonom erklärt:
Wie der Preisschock beim Gas die Industrie trifft
Feuerwehr barg Auto
Senior schlief ein und fuhr in einen kleinen Bach
App ist fehleranfällig
Schon wieder neue Probleme mit der ID-Austria
Abfuhr bei Gericht
Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld
Krone Plus Logo
Erneuert um 900.000 €
Gmundens Kunstrasen ist für Football ungtauglich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf