Senior schlief ein und fuhr in einen kleinen Bach

Eine kleine Sekunde lang will ein 77-Jähriger in Raab in seinem Wagen eingenickt sein. Die Folgen waren drastisch. Der Mann kam mit seinem Auto von der Straße ab und landete in einem Bach. Er konnte sich allerdings leicht verletzt aus seinem Fahrzeug befreien.
Es war am Montag, gegen 17.30 Uhr, als der 77-jährige Einheimische im Ortsgebiet von Bründl fuhr. In Folge von Sekundenschlaf kam er von der Straße ab und stürzte in den Wiesbach. Leicht verletzt konnte sich der Mann aber noch selbst aus dem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus nach Ried gebracht.
Kran für Bergung
„Um den PKW zu bergen, waren wir auf die Hilfe des Kranfahrzeugs der FF Ried im Innkreis angewiesen. Damit konnte das Fahrzeug schnell und problemlos aus der Unfallzone entfernt werden. Nach etwa 2,5 h konnten wir den Einsatz beenden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Raab.
