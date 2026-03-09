Unterwegs auf der längsten Eisstraße der Welt

Heuer nur eine Fahrt

„Wir hatten diesmal minus 40 Grad. Bremsleitungen, Ventile und Schläuche wurden deshalb undicht. Der Luftpresser ist die ganze Zeit einfach Vollgas gelaufen. Auch das AdBlue Abgasreinigungssystem hat bei diesen Temperaturen versagt. Ich habe gehofft, dass ich durchkomme und das habe ich geschafft“, so Ruttman, unmittelbar nachdem er seine Fahrt erledigt hatte. Denn aufgrund der vielen technischen Probleme war das Abenteuer diesmal schon nach einer Ladung vorbei.