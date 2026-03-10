„Millionen für Business-Shuttle nach Frankfurt“

„Keine Grüne Starterlaubnis für schwarz-blaues Business-Shuttle nach Frankfurt“ – so betiteln die oberösterreichischen Grünen ihren Widerstand gegen das Projekt der Landesregierung. Die Flieger werden freilich trotzdem abheben: Am 29. März wird die Flugstrecke von Linz nach Frankfurt, wie berichtet, wieder aufgenommen. Die dänische Airline DAT erhält dafür in den kommenden vier Jahren bis zu 36 Millionen Euro vom Land, damit die Verbindung kostendeckend betrieben werden kann – diese Subvention wird der Landtag am Donnerstag mit Stimmen von ÖVP, FPÖ und auch der SPÖ beschließen. Die Linienverbindung soll dem finanziell angeschlagenen Airport wieder Aufwind verschaffen.