„Millionen für Business-Shuttle nach Frankfurt“

Der Linzer Flughafen beschäftigt am Donnerstag den oberösterreichischen Landtag: Beschlossen wird die bis zu 36 Millionen Euro schwere Subvention der Frankfurt-Strecke. Heftige Kritik daran kommt einmal mehr von den Grünen. Sie stellen eine mündliche Anfrage und einen Antrag zum Airport.
„Keine Grüne Starterlaubnis für schwarz-blaues Business-Shuttle nach Frankfurt“ – so betiteln die oberösterreichischen Grünen ihren Widerstand gegen das Projekt der Landesregierung. Die Flieger werden freilich trotzdem abheben: Am 29. März wird die Flugstrecke von Linz nach Frankfurt, wie berichtet, wieder aufgenommen. Die dänische Airline DAT erhält dafür in den kommenden vier Jahren bis zu 36 Millionen Euro vom Land, damit die Verbindung kostendeckend betrieben werden kann – diese Subvention wird der Landtag am Donnerstag mit Stimmen von ÖVP, FPÖ und auch der SPÖ beschließen. Die Linienverbindung soll dem finanziell angeschlagenen Airport wieder Aufwind verschaffen.
Die Grünen glauben hingegen nicht an ein Durchstarten des Flughafens und sprechen von „Steuergeldverschwendung“. Landessprecher Stefan Kaineder kritisiert: „Zig Millionen für ein Business-Shuttle in die Finanzmetropole Frankfurt. Für Flieger, die uns Schwarz-Blau als angebliche Rettung für den Linzer Flughafen verkauft und die wieder halb leer sein werden. Und das ganz ohne Strategie, Plan und Idee, wie es weitergehen sollte mit dem Airport.“
Anfrage und Antrag im Landtag
Die Kritik der Grünen ist nicht neu – und auch die Neos forderten in den vergangenen Wochen immer wieder ein „belastbares Konzept“ für den Airport. Der Landesrechnungshof konstatierte in seinem Prüfbericht vom Herbst, dass der Linzer Flughafen 500.000 Passagiere pro Jahr braucht, um kostendeckend wirtschaften zu können. Im Vorjahr lag das Passagieraufkommen bei rund 260.000 Fluggästen.
Das nehmen die Grünen am Donnerstag als Anlass für eine mündliche Anfrage im Landtag. Sie sollen wissen, „wie, woher und womit man die fehlenden 240.000 Passagiere erreichen“ will. Zudem fordern die Grünen per Antrag von der Landesregierung, „die angeblich bestehende neue Strategie für den Linzer Flughafen offenzulegen.“
