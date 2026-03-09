Dauert Krieg länger, sollen Energie-Steuern sinken

Doch es gibt ein großes „Aber“: „Europa hat kein Mengenrisiko, sondern ein Preisrisiko“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) im Anschluss an die Sitzung. In anderen Worten: Die Gefahr ist nicht, dass uns die Energie ausgeht, sondern dass die Preise (noch weiter) steigen. Dauert der Krieg länger als ein halbes Jahr – davon sei derzeit aber nicht auszugehen –, fordert Achleitner: „Der Bund muss eine Steuersenkung ins Auge fassen, etwa durch temporäres Aussetzen der CO2-Bepreisung oder Reduktion der Mineralölsteuer.“ Bereits vergangene Woche forderte FPÖ-Landesobmann Manfred Haimbuchner eine zeitliche befristete Senkung der Umsatzsteuer auf Treibstoffe, Strom und Gas.