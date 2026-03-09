Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geländer durchbrochen

Stopp-Tafel ignoriert: Zwei Schwerverletzte

Oberösterreich
09.03.2026 12:00
Der Wagen des Unfallgegners landete im Bach.
Der Wagen des Unfallgegners landete im Bach.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Einen folgenschweren Fahrfehler leistete sich am Sonntagabend eine junge Autofahrerin in Buchkirchen. Laut Zeugenaussagen soll die 20-Jährige eine Stopp-Tafel ignoriert haben, daraufhin kam es zu einer schweren Kollision mit einem anderen Wagen. Ein Auto durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in einen Bach.

0 Kommentare

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Vorderstoder lenkte am Sonntag gegen 18.45 Uhr seinen Pkw auf der L1253 in Richtung Buchkirchen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Linz auf der Hauptstraße in Richtung der Kreuzung mit der L1232. Dort wollte die Lenkerin nach links einbiegen. Laut Zeugen dürfte die junge Lenkerin, ohne bei der dortigen Stopp-Tafel anzuhalten, in die Kreuzung eingebogen sein. Dabei kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Von der Feuerwehr befreit
Der Wagen des 32-Jährigen durchbrach dabei ein Brückengeländer und kam im angrenzenden Bach zum Liegen. Der 32-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto von der 20-jährigen Lenkerin wurde auf der Fahrerseite schwer beschädigt und kam parallel zum Brückengeländer auf zum Stillstand.

Die 20-Jährige sowie ihre 18-jährige einheimische Beifahrerin wurden im Wrack eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach mittels Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Die Lenkerin und die 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum Wels eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Symbolbild
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Börsen tiefrot ++ Eingriff an Zapfsäule „zu früh“
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz.
LIVE
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess: Schon vierte Unterbrechung
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Oberösterreich
Geländer durchbrochen
Stopp-Tafel ignoriert: Zwei Schwerverletzte
FIS hat entschieden
Oberösterreich erhält noch heuer Ski-Weltcup!
Trucker aus OÖ
Unterwegs auf der längsten Eisstraße der Welt
60-Jähriger verärgert
Ärzte hätten auf E-Card-Sperre hinweisen müssen
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess vor Schmid-Befragung unterbrochen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf