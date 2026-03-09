Stopp-Tafel ignoriert: Zwei Schwerverletzte

Einen folgenschweren Fahrfehler leistete sich am Sonntagabend eine junge Autofahrerin in Buchkirchen. Laut Zeugenaussagen soll die 20-Jährige eine Stopp-Tafel ignoriert haben, daraufhin kam es zu einer schweren Kollision mit einem anderen Wagen. Ein Auto durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in einen Bach.
Ein 32-jähriger Autofahrer aus Vorderstoder lenkte am Sonntag gegen 18.45 Uhr seinen Pkw auf der L1253 in Richtung Buchkirchen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Linz auf der Hauptstraße in Richtung der Kreuzung mit der L1232. Dort wollte die Lenkerin nach links einbiegen. Laut Zeugen dürfte die junge Lenkerin, ohne bei der dortigen Stopp-Tafel anzuhalten, in die Kreuzung eingebogen sein. Dabei kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge.
Von der Feuerwehr befreit
Der Wagen des 32-Jährigen durchbrach dabei ein Brückengeländer und kam im angrenzenden Bach zum Liegen. Der 32-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto von der 20-jährigen Lenkerin wurde auf der Fahrerseite schwer beschädigt und kam parallel zum Brückengeländer auf zum Stillstand.
Die 20-Jährige sowie ihre 18-jährige einheimische Beifahrerin wurden im Wrack eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach mittels Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Die Lenkerin und die 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum Wels eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.