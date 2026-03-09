Stopp-Tafel ignoriert: Zwei Schwerverletzte

Von der Feuerwehr befreit

Der Wagen des 32-Jährigen durchbrach dabei ein Brückengeländer und kam im angrenzenden Bach zum Liegen. Der 32-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto von der 20-jährigen Lenkerin wurde auf der Fahrerseite schwer beschädigt und kam parallel zum Brückengeländer auf zum Stillstand.