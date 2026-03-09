Eine ist Chefin, die andere sucht seit Jahren Job

Erst kürzlich veröffentlichte die Statistik Austria aktualisierte Zahlen zur Lohnschere. 2024 (neuere Daten liegen nicht vor) verdienten ganzjährig vollzeitbeschäftigte Männer in Oberösterreich durchschnittlich 67.396 Euro brutto pro Jahr. Bei Frauen lag derselbe Durchschnittsverdienst bei 54.496 Euro – um 23,7 Prozent weniger. Nur in Vorarlberg ist die Lohnschere zwischen den Geschlechtern mit 27,7 Prozent noch größer. In Wien ist sie am kleinsten (11,8 Prozent). Der bundesweite Schnitt liegt bei 18,4 Prozent.

Diese Ungleichheit ist laut Statistik Austria nur zu rund einem Drittel durch strukturelle Unterschiede erklärbar – darunter fällt etwa, dass Frauen öfter in schlechter bezahlen Branchen und Berufen arbeiten und kürzer im Unternehmen beschäftigt sind.