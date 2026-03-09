Kollision zwischen Bikern: Frau verletzte sich

Schmerzen kamen erst später

Der unbekannte Radfahrer erkundigte sich umgehend nach dem Befinden der gestürzten Frau und begleitete sie zu einer Bekannten, die in der nahen Haselstauderstraße wohnt. Da beide zunächst unverletzt schienen, sind keine Kontaktdaten ausgetauscht worden. Ein Fehler: Denn kurz darauf verspürte die 69-Jährige starke Schmerzen, weshalb die Rettung verständigt werden musste. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert, wo eine ambulante Behandlung erfolgte.

Die Polizei Dornbirn bittet den unbekannten Radfahrer sowie eventuelle Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 059 133 8140 zu melden.