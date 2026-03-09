Kollision zwischen Bikern: Frau verletzte sich

Am Sonntag sind in Dornbirn zwei Radfahrer kollidiert. Eine 69-jährige Frau kam übel zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen zu. Da kein Datenaustausch erfolgte, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf dem Paracelsusweg. Laut Informationen der Polizei fuhr eine 69-jährige Dornbirnerin mit ihrem Fahrrad in Richtung Haselstauderstraße, als ihr zwei Biker entgegenkamen. Beim Vorbeifahren dürften sich die Beteiligten bezüglich des Abstandes verschätzt haben – jedenfalls berührten sich die 69-Jährige und ein männlicher Radfahrer derart stark, dass sie beide stürzten.
Schmerzen kamen erst später
Der unbekannte Radfahrer erkundigte sich umgehend nach dem Befinden der gestürzten Frau und begleitete sie zu einer Bekannten, die in der nahen Haselstauderstraße wohnt. Da beide zunächst unverletzt schienen, sind keine Kontaktdaten ausgetauscht worden. Ein Fehler: Denn kurz darauf verspürte die 69-Jährige starke Schmerzen, weshalb die Rettung verständigt werden musste. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert, wo eine ambulante Behandlung erfolgte.
Die Polizei Dornbirn bittet den unbekannten Radfahrer sowie eventuelle Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 059 133 8140 zu melden.
