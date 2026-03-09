Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Skicross-Comeback

Bühne frei für die Montafoner WM-Generalprobe

Vorarlberg
09.03.2026 06:55
Am kommenden Wochenende hebt Doppelolympiasieger wieder bei seinem Heimrennen im Montafon ab.
Am kommenden Wochenende hebt Doppelolympiasieger wieder bei seinem Heimrennen im Montafon ab.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Vorarlberg wird diese Woche zum Weltcup-Hotspot! Ein Jahr bevor die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften im März 2027 im Montafon steigen, sind ab Freitag die Snowboardcrosser um Doppelolympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle zum alljährlichen Kräftemessen am Grasjoch zu Gast. Davor geben bereits die Skicrosser ein Comeback im Ländle.

0 Kommentare

„Die Strecke soll heuer ja schon in die Richtung gehen, wie sie es dann auch im kommenden Jahr bei der WM machen wollen“, weiß Alessandro Hämmerle. Am Sonntag war der 32-jährige Gsachurner in Erzurum (Tur) auf Rang sechs gefahren und kommt damit als Fünfter der Gesamtwertung – 92 Punkte hinter Leader Adam Lambert (Aus) – zum Heimrennen, das er bereits fünfmal gewinnen konnte.

Das erste Training, bei dem mit Elias Leitner ein weiterer Lokalmatador am Start sein wird, steigt am Freitag, ehe am Samstag die Quali und am Sonntag die Final-Heats (ab 11) gefahren werden.

Lesen Sie auch:
Alessandro Hämmerle
Snowboard
Hämmerle in zweitem Erzurum-Weltcup Sechster
08.03.2026
Rang 5 in der Türkei
Olympiasieger Hämmerle stolpert im Semifinale
06.03.2026
Beim Heimrennen
ÖSV-Dame besiegt endlich ihren Podest-Fluch
07.03.2026

Die Rückkehr der Skicrosser
Bereits ab Dienstag geben die Skicrosser ihr Weltcup-Comeback im Montafon. Denn erstmals seit Dezember 2019 sind auch sie wieder im Ländle am Start. Anders als damals, als der Gargellner Frederic Berthold der einzige Lokalmatador war, dürfen sich die Fans heuer auf eine Ländle-Armada freuen!

Oberländer Debütantin
Neben den Olympia-Startern Sonja Gigler und Nici Lussnig, ist auch Claudio Andreatta wieder mit dabei. Zudem wird die Oberländerin Leonie Lussnig – zuletzt Zweite beim Europacup auf der Reiteralm – ihr Weltcupdebüt geben. „Mein Trainer Thomas Harasser hat mir am Freitag gesagt, dass ich mitfahren darf“, verrät die 20-Jährige. Die ersten Trainings steigen am Dienstag, für Mittwoch sind die Qualis geplant und am Donnerstag (13.29) starten die Finals. 

Kolumne
Kirchturmdenken und Schneegebete

Es ist angerichtet! Mit seinem zweiten Olympiasieg hat Alessandro Hämmerle etwas mehr als ein Jahr vor Beginn der Heim-WM ganz Vorarlberg in Euphorie versetzt. Ein Empfang jagte danach den anderen, die Politik wurde nicht müde, sich mit dem in Bludenz lebenden Gaschurner, der in der Schweiz geboren wurde, ablichten zu lassen. Wie bereits in den vergangenen Jahren, als Izzi 2021 zuerst WM-Silber in Idre Fjäll (Sd), 2022 dann Olympiagold in China und 2025 WM-Bronze in St. Moritz (Sz) holen konnte.

(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Birbaumer)

Das einzige was dem immer bescheiden gebliebenen Hämmerle jetzt noch fehlt, ist also WM-Gold. Dass er sich diesen letzten Traum ausgerechnet vor der eigenen Haustür erfüllen könnte – ja fast schon kitschig. Der nächste und wirklich ultimative Anlass für die Politik, sich mit Izzi ablichten zu lassen.

Alessandro Hämmerle wurde mit einem rauschenden Fest in seiner Heimat empfangen – von Fans und ...
Alessandro Hämmerle wurde mit einem rauschenden Fest in seiner Heimat empfangen – von Fans und der Politik.(Bild: GEPA)

Was irritierend ist
Umso irritierender ist es da, dass sich scheinbar gar nicht alle Entscheidungsträger im Montafon freuen, dass die WM zu Gast ist. Wobei es um sehr persönliche Befindlichkeiten gehen soll, das hierzulande schon ausgestorbene Kirchturmdenken fröhlich Urständ feiert. Genauso irritierend wie die Tatsache, dass man im Süden Vorarlbergs bereits heute für einen schneereichen Winter 2026/27 betet, um nicht schon vor der WM an die Grenzen der genehmigten Kunstschneekapazitäten zu kommen. Nicht, dass es am Ende im März 2027 gar keine Fototermine gibt

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.03.2026 06:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
5° / 16°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
5° / 15°
Symbol bedeckt
Feldkirch
5° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Eine ukrainische Aufklärungsdrohne
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Selenskyj schickt Drohnen ++ Verbündete uneins?
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
286.995 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.049 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
254.521 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2248 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2199 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Vorarlberg
Skicross-Comeback
Bühne frei für die Montafoner WM-Generalprobe
Krone Plus Logo
Zur Ausnahme geworden
Warum der Bodensee eisige Kälte zum Atmen braucht
Jetzt Tabellenführer
Sturm Graz schießt Altach in die Quali-Gruppe
Krone Plus Logo
Änderungen an Vorhand
Titel für Joel „Belohnung für die harte Arbeit“
Rotes Kreuz Vorarlberg
Frauen aus Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf