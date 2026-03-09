Bühne frei für die Montafoner WM-Generalprobe

Was irritierend ist

Umso irritierender ist es da, dass sich scheinbar gar nicht alle Entscheidungsträger im Montafon freuen, dass die WM zu Gast ist. Wobei es um sehr persönliche Befindlichkeiten gehen soll, das hierzulande schon ausgestorbene Kirchturmdenken fröhlich Urständ feiert. Genauso irritierend wie die Tatsache, dass man im Süden Vorarlbergs bereits heute für einen schneereichen Winter 2026/27 betet, um nicht schon vor der WM an die Grenzen der genehmigten Kunstschneekapazitäten zu kommen. Nicht, dass es am Ende im März 2027 gar keine Fototermine gibt