Frau erlitt bei Unfall Gesichtsverletzungen



Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Hofsteigstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, welcher in weiterer Folge in einem Straßengraben landete. Beim Aufprall zog sich die Lenkerin Verletzungen im Gesicht zu – fatalerweise hatte der Airbag nicht ausgelöst. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.