Frau erlitt bei Unfall Gesichtsverletzungen

Am Montagmorgen ist in Lustenau eine Lenkerin mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Graben gekracht. Die Frau zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu – der Airbag hatte nicht ausgelöst.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Hofsteigstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, welcher in weiterer Folge in einem Straßengraben landete. Beim Aufprall zog sich die Lenkerin Verletzungen im Gesicht zu – fatalerweise hatte der Airbag nicht ausgelöst. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.
Unfallstelle nicht passierbar
Die Hofsteigstraße musste aufgrund der Rettungs- und Bergemaßnahmen für knapp eine Stunde gesperrt werden. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
