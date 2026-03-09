Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Airbag löste nicht aus

Frau erlitt bei Unfall Gesichtsverletzungen

Chronik
09.03.2026 10:20
Das Unfallauto war regelrecht im Graben eingebettet.
Das Unfallauto war regelrecht im Graben eingebettet.(Bild: Shourot Maurice)

Am Montagmorgen ist in Lustenau eine Lenkerin mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Graben gekracht. Die Frau zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu – der Airbag hatte nicht ausgelöst. 

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 8 Uhr in der Hofsteigstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, welcher in weiterer Folge in einem Straßengraben landete. Beim Aufprall zog sich die Lenkerin Verletzungen im Gesicht zu – fatalerweise hatte der Airbag nicht ausgelöst. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Mittels eines Kranes wurde das Auto geborgen.
Mittels eines Kranes wurde das Auto geborgen.(Bild: Shourot Maurice)

Unfallstelle nicht passierbar
Die Hofsteigstraße musste aufgrund der Rettungs- und Bergemaßnahmen für knapp eine Stunde gesperrt werden. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
09.03.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 12°
Symbol bedeckt
Bludenz
5° / 16°
Symbol bedeckt
Dornbirn
5° / 15°
Symbol bedeckt
Feldkirch
5° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Symbolbild
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Börsen tiefrot ++ Eingriff an Zapfsäule „zu früh“
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz.
LIVE
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess: Schon vierte Unterbrechung
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.920 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
260.128 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.819 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2264 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2168 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1301 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Chronik
Unfall in Dornbirn
Kollision zwischen Bikern: Frau verletzte sich
Airbag löste nicht aus
Frau erlitt bei Unfall Gesichtsverletzungen
Tragödie in Vorarlberg
62-Jähriger stürzt mit Quad 50 Meter in den Tod
Skicross-Comeback
Bühne frei für die Montafoner WM-Generalprobe
Krone Plus Logo
Zur Ausnahme geworden
Warum der Bodensee eisige Kälte zum Atmen braucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf