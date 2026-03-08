E-Biker bei Unfall in Riefensberg verletzt

Am Samstag ereignete sich in Riefensberg in Vorarlberg ein Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Der 60-jährige Radfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste ins Klinikum Kempten geflogen werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 12 Uhr. Laut Informationen der Polizei fuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker auf der Gemeindestraße Unterdorf in Richtung der Kreuzung mit der L23. Noch während er sich der Kreuzung näherte, dürfte er den von links kommenden 60-jährigen E-Mountainbiker übersehen haben. Mit schlimmen Folgen: Der Radfahrer wurde vom fahrerseitigen Außenspiegel erfasst und stürzte daraufhin kopfüber in ein angrenzendes Feld.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Der 60-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt wurde er mit dem deutschen Notarzthubschrauber „Christoph 45“ zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Kempten (D) geflogen. Am Pkw sowie am E-Bike entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden.
