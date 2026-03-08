E-Biker bei Unfall in Riefensberg verletzt

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 12 Uhr. Laut Informationen der Polizei fuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker auf der Gemeindestraße Unterdorf in Richtung der Kreuzung mit der L23. Noch während er sich der Kreuzung näherte, dürfte er den von links kommenden 60-jährigen E-Mountainbiker übersehen haben. Mit schlimmen Folgen: Der Radfahrer wurde vom fahrerseitigen Außenspiegel erfasst und stürzte daraufhin kopfüber in ein angrenzendes Feld.