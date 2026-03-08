Frauen aus Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken

„Wir sind wie eine große Familie“

Klare Strukturen und gute Organisation spielen für Gülcan aber nicht nur im Berufsleben eine zentrale Rolle, sondern auch privat: Als zweifache, alleinerziehende Mutter stellt sie sich täglich der Herausforderung, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. „Das erfordert sorgfältige Planung und ein verlässliches Umfeld. Aber mit Disziplin, klaren Prioritäten und viel Herz gelingt es mir, beidem gerecht zu werden“, sagt sie. Besonders dankbar ist für die Unterstützung durch ihre Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung: „Wir halten zusammen, wir sind wie eine große Familie, in der jeder jeden unterstützt.“