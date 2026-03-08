Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trockene Witterung

Feuerwehr löschte Waldbrand in Schwarzenberg

Chronik
08.03.2026 13:45
Die Brandstelle in Schwarzenberg.
Die Brandstelle in Schwarzenberg.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Samstagvormittag mussten rund 100 Feuerwehrleute ausrücken, nachdem in Schwarzenberg ein Waldstück in Brand geraten war. Die Florianis brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. 

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Gebiet Unterkaltberg. Laut Informationen der Polizei hatte ein Landwirt entlang eines Güterwegs Laub verbrannt. Plötzlich kam eine starke Windböe auf – mit dem Ergebnis, dass das brennende Laub in ein angrenzendes Waldstück geweht wurde. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit breitete sich dort in Windeseile auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern ein Feuer aus.  

Rund 100 Florianis standen im Einsatz.
Rund 100 Florianis standen im Einsatz.(Bild: Shourot Maurice)

Schnelle Brandbekämpfung
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schwarzenberg, Egg und Andelsbuch an der Brandbekämpfung beteiligt. Zusätzlich waren ein Rettungswagen mit drei Einsatzkräften sowie eine Streife der Bundespolizei vor Ort.

Weiterer Einsatz in Egg 
Kurz darauf wurden die Florianis auch schon zu einem nächsten Einsatz in freier Natur gerufen. In der Schwarzenberger Nachbargemeinde Egg drohte gegen 14.30 Uhr ein Wiesenbrand auf einen Wald überzugreifen, die Feuerwehr wusste das allerdings zu verhindern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
08.03.2026 13:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol heiter
Bludenz
3° / 17°
Symbol heiter
Dornbirn
3° / 15°
Symbol heiter
Feldkirch
3° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Mehr Chronik
Geringe Beteiligung
Landwirtschaftskammerwahl: Blaue Bauern legen zu
Trockene Witterung
Feuerwehr löschte Waldbrand in Schwarzenberg
Explosion in Lauterach
Stilles Örtchen mit lautem Knall gesprengt
Krone Plus Logo
Expertin gibt Tipps
Frauen und Geld: Es darf ein bisschen mehr sein!
Unglaubliches Turnier
Schwärzler triumphiert bei Kigali-Challenger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf