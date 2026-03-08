Feuerwehr löschte Waldbrand in Schwarzenberg

Am Samstagvormittag mussten rund 100 Feuerwehrleute ausrücken, nachdem in Schwarzenberg ein Waldstück in Brand geraten war. Die Florianis brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Gebiet Unterkaltberg. Laut Informationen der Polizei hatte ein Landwirt entlang eines Güterwegs Laub verbrannt. Plötzlich kam eine starke Windböe auf – mit dem Ergebnis, dass das brennende Laub in ein angrenzendes Waldstück geweht wurde. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit breitete sich dort in Windeseile auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern ein Feuer aus.
Schnelle Brandbekämpfung
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand aber zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schwarzenberg, Egg und Andelsbuch an der Brandbekämpfung beteiligt. Zusätzlich waren ein Rettungswagen mit drei Einsatzkräften sowie eine Streife der Bundespolizei vor Ort.
Weiterer Einsatz in Egg
Kurz darauf wurden die Florianis auch schon zu einem nächsten Einsatz in freier Natur gerufen. In der Schwarzenberger Nachbargemeinde Egg drohte gegen 14.30 Uhr ein Wiesenbrand auf einen Wald überzugreifen, die Feuerwehr wusste das allerdings zu verhindern.
