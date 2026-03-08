Feuerwehr löschte Waldbrand in Schwarzenberg

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Gebiet Unterkaltberg. Laut Informationen der Polizei hatte ein Landwirt entlang eines Güterwegs Laub verbrannt. Plötzlich kam eine starke Windböe auf – mit dem Ergebnis, dass das brennende Laub in ein angrenzendes Waldstück geweht wurde. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit breitete sich dort in Windeseile auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern ein Feuer aus.