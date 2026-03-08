Landwirtschaftskammerwahl: Blaue Bauern legen zu

Moosbrugger sieht „klaren Arbeitsauftrag“

Josef Moosbrugger, seit 1999 Vorarlbergs Landwirtschaftskammerpräsident und seit Mai 2008 zudem Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, sprach in einer ersten Reaktion von einer „deutlichen Bestätigung“ und sieht einen „klaren Arbeitsauftrag“. Das Ergebnis zeige aber auch die angespannte Stimmung angesichts zahlreicher Unsicherheiten: das künftige Agrarbudget der EU, die belastende Bürokratie sowie spezifisch vorarlbergische Themen wie die Rinder-TBC-Problematik. Die niedrige Wahlbeteiligung interpretierte Moosbrugger durchaus originell: Zwar schmerze es, dass nicht mehr Menschen ihr Wahlrecht in Anspruch genommen hätten, möglicherweise zeige sich in der mauen Beteiligung aber auch die Zufriedenheit mit der Arbeit der Kammer. Soll meinen: Weil alles so toll läuft, gibt es keinen Wunsch nach Veränderung.