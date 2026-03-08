Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geringe Beteiligung

Landwirtschaftskammerwahl: Blaue Bauern legen zu

Vorarlberg
08.03.2026 14:28
Bauernbund-Spitzenkandidat Josef Moosbrugger wird auch künftig der Vorarlberger ...
Bauernbund-Spitzenkandidat Josef Moosbrugger wird auch künftig der Vorarlberger Landwirtschaftskammer als Präsident vorstehen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Westen nichts Neues: Der ÖVP-Bauernbund bleibt in der Vorarlberger Landwirtschaftskammer die alles dominierende Kraft, die FPÖ-Bauern dürfen sich aber immerhin über einen Achtungserfolg freuen.

0 Kommentare

Bei der Landwirtschaftskammerwahl in Vorarlberg ist der ÖVP-Bauernbund rund um Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger stärkste Fraktion geblieben, hat aber ein Mandat an die „Freiheitlichen und Unabhängigen Bauern“ verloren. Damit verfügen die ÖVP-Bauern in den kommenden fünf Jahren über 15 der 19 Mandate in der Vollversammlung, die FPÖ-Bauern werden – anstatt bisher drei – künftig vier Mandate halten. Alarmierend ist die niedrige Wahlbeteiligung von gerade einmal 36,72 Prozent – 2021 waren es 43,33 Prozent, 2016 hatten noch über 50 Prozent der Wahlberechtigten am Urnengang teilgenommen.

Das Idyll trügt: Die Landwirtschaft in Vorarlberg hat mit vielen Problemen zu kämpfen.
Das Idyll trügt: Die Landwirtschaft in Vorarlberg hat mit vielen Problemen zu kämpfen.(Bild: Mathis Fotografie)

14.631 Wahlberechtigte
Die Ergebnisse im Detail: Zur Wahl aufgerufen waren insgesamt 12.882 Land- und Forstwirte sowie 1749 Dienstnehmer. Bei den Land- und Forstwirten votierten 77,28 Prozent für den Bauernbund (2021: 80,12 Prozent), 22,72 Prozent der Stimmen entfielen auf die freiheitlichen Bauern (2021: 19,88 Prozent). Bei den Dienstnehmern kam der Bauernbund auf 75,26 Prozent (2021: 79,93 Prozent), den Freiheitlichen schenkten 24,74 Prozent ihr Vertrauen (2021: 20,07 Prozent). In der Sektionsversammlung der Land- und Forstwirte hält der Bauernbund somit nun elf von 14 Sitzen, bei den Dienstnehmern vier von fünf. Zusammen bilden die Mitglieder der beiden Sektionen die Vollversammlung. Diese muss sich binnen drei Wochen nach der Wahl konstituieren und aus ihrer Mitte das dreiköpfige Präsidium wählen.

Lesen Sie auch:
Wölfe müssen in Vorarlberg künftig auf der Hut sein.
Gesetzesnovelle
Wölfe können künftig präventiv abgeschossen werden
05.03.2026
Tierseuche
Rinder-TBC: 55 Kühe mussten getötet werden
07.01.2026
Alpsaison im Ländle:
Dauerregen, der Wolf und ein TBC-Problem
17.08.2025

Moosbrugger sieht „klaren Arbeitsauftrag“
Josef Moosbrugger, seit 1999 Vorarlbergs Landwirtschaftskammerpräsident und seit Mai 2008 zudem Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, sprach in einer ersten Reaktion von einer „deutlichen Bestätigung“ und sieht einen „klaren Arbeitsauftrag“. Das Ergebnis zeige aber auch die angespannte Stimmung angesichts zahlreicher Unsicherheiten: das künftige Agrarbudget der EU, die belastende Bürokratie sowie spezifisch vorarlbergische Themen wie die Rinder-TBC-Problematik. Die niedrige Wahlbeteiligung interpretierte Moosbrugger durchaus originell: Zwar schmerze es, dass nicht mehr Menschen ihr Wahlrecht in Anspruch genommen hätten, möglicherweise zeige sich in der mauen Beteiligung aber auch die Zufriedenheit mit der Arbeit der Kammer. Soll meinen: Weil alles so toll läuft, gibt es keinen Wunsch nach Veränderung.

Zitat Icon

Die niedrige Wahlbeteiligung schmerzt. Möglicherweise zeigt sich darin aber auch die Zufriedenheit mit der Arbeit der Kammer.

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger

Freiheitliche freuten sich über Zugewinn
FPÖ-Spitzenkandidat Robert Blum war naturgemäß mit dem Ergebnis happy: „Wir haben unser Ziel erreicht und ein Plus bei Prozenten und Mandaten eingefahren.“ Er lobte den Wahlkampf als sachlich und fair, man freue sich auf die weitere Zusammenarbeit. Die Wahlbeteiligung befand er als „absolut unzufriedenstellend“. Allerdings sei dieses Phänomen auch bei anderen Kammerwahlen zu beobachten. Man müsse daher alle Hebel in Bewegung setzen, um diesen besorgniserregenden Trend zu stoppen, so Blum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
08.03.2026 14:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol heiter
Bludenz
3° / 17°
Symbol heiter
Dornbirn
3° / 15°
Symbol heiter
Feldkirch
3° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
287.291 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
283.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
254.208 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2738 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2192 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Iran-Angriff auf Zivilisten ++ Explosion in Oslo
1294 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Geringe Beteiligung
Landwirtschaftskammerwahl: Blaue Bauern legen zu
Trockene Witterung
Feuerwehr löschte Waldbrand in Schwarzenberg
Explosion in Lauterach
Stilles Örtchen mit lautem Knall gesprengt
Krone Plus Logo
Expertin gibt Tipps
Frauen und Geld: Es darf ein bisschen mehr sein!
Unglaubliches Turnier
Schwärzler triumphiert bei Kigali-Challenger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf