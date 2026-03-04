Graz: 2 Jugendliche nach Raubversuch festgenommen

Mit Pfefferspray und Androhung von Gewalt versuchten vor einem Monat zwei Jugendliche einen 18-Jährigen in Graz auszurauben. Einer der Täter wurde unmittelbar nach der Attacke gefasst, mittlerweile ist auch sein Komplize ausgeforscht.
Das Opfer war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Murtal. Er wurde am 4. Februar gegen 16.30 Uhr in der Krausgasse plötzlich von zwei Tätern attackiert. Sie versuchten laut Polizei, Wertgegenstände zu rauben, setzten Pfefferspray ein und wendeten Gewalt an.
Als Zeugen den versuchten Raub bemerkten, flüchteten die beiden Männer in Richtung Eggenberger Allee. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Etwa eine Stunde später wurden die beiden Tatverdächtigten in der Prangelgasse entdeckt. Ein 17-jähriger Ungar, der in Graz wohnt, wurde festgenommen, sein Komplize konnte flüchten.
Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz nun auch den zweiten Tatverdächtigen aus: Der 20-jährige Grazer wurde festgenommen. Er ist umfassend geständig, der 17-Jährige nur teilweise. Beide sind jetzt in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Ihr Opfer wurde bei der Attacke leicht verletzt.
