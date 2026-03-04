Graz: 2 Jugendliche nach Raubversuch festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos Graz nun auch den zweiten Tatverdächtigen aus: Der 20-jährige Grazer wurde festgenommen. Er ist umfassend geständig, der 17-Jährige nur teilweise. Beide sind jetzt in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Ihr Opfer wurde bei der Attacke leicht verletzt.