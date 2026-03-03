Erster Rückholflug für Österreicher am Mittwoch!

Busse nach Maskat und Riad

Der Luftraum sei zu einem großen Teil gesperrt, was die unterstützte Ausreise erschwere, man habe allerdings die Teams vor Ort bereits verstärkt und erhalte in den nächsten Tagen auch Unterstützung von Verteidigungs- und Innenministerium, so Mantl. 70 Personen wurden bereits in den Oman gebracht. Für weitere 200 wurden Busse nach Riad organisiert. Bislang hätten dieses Angebot allerdings nur 40 Reisende in Anspruch genommen.