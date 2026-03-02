„Das ist kein Krieg“ – Iranerin spricht Klartext

Der Nahe Osten steht unter Schock: Die USA und Israel greifen den Iran an, Ajatollah Ali Khamenei ist tot. Während Teheran mit Vergeltung droht und Raketen abgefeuert werden, feiern Menschen auf den Straßen - auch in Österreich. Für viele Außenstehende mag das befremdlich wirken. Für zahlreiche Iraner war das jedoch ein Moment der Erleichterung.
Im krone.tv-Studio findet Naghme Kamaleyan-Schmied klare Worte. Die Wiener Ärztin, Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer und gebürtige Iranerin spricht von „47 Jahren Unterdrückung, Gewalt und systematischen Menschenrechtsverletzungen“.
Der Tod des obersten geistlichen Führers sei für zahlreiche Menschen im Iran kein Anlass zur Trauer. „Wenn Sie mich fragen, ob ich Trauer empfunden habe, als Khamenei getötet worden ist. Kann ich Ihnen sagen, Nein. Es war eine Erlösung für das Volk.“ Zu tief sitze der Schmerz über Jahrzehnte der Repression.
Seit Jahren macht Kamaleyan-Schmied über die Lage im Iran aufmerksam und berichtet im krone.tv-Talk über Massenhinrichtungen, über brutal niedergeschlagene Proteste und über die massive Unterdrückung von Frauen. Besonders die jüngsten Proteste hätten tiefe Wunden hinterlassen. „Die Menschen hatten das Gefühl, die Welt schaut zu – und schweigt“, sagt sie. Jetzt sei etwas anders. „Viele sagen: Endlich werden wir gesehen.“
Trotz der aktuellen Luftangriffe und der Gefahr einer weiteren Eskalation überwiege bei vielen die Hoffnung, dass das Regime ins Wanken gerät. „Was sind vier Wochen im Vergleich zu 47 Jahren Unterdrückung?“
Besonders eindringlich warnt sie vor einem anderen Punkt: der Fragilität von Frauenrechten. Sie erinnert daran, dass der Iran vor der Islamischen Revolution ein deutlich westlicheres Gesellschaftsbild hatte. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis Frauenrechte massiv eingeschränkt waren“, sagt sie. Für sie ist das eine Mahnung – auch an Europa. „Menschenrechte sind kein Selbstläufer“, betont sie. Wegschauen sei gefährlich.
Den ganzen Talk mit Naghme Kamaleyan-Schmied sehen Sie im Video oben!
