„Das ist kein Krieg“ – Iranerin spricht Klartext

Besonders eindringlich warnt sie vor einem anderen Punkt: der Fragilität von Frauenrechten. Sie erinnert daran, dass der Iran vor der Islamischen Revolution ein deutlich westlicheres Gesellschaftsbild hatte. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis Frauenrechte massiv eingeschränkt waren“, sagt sie. Für sie ist das eine Mahnung – auch an Europa. „Menschenrechte sind kein Selbstläufer“, betont sie. Wegschauen sei gefährlich.