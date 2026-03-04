Vorteilswelt
Biathlon

Marchl schnappt sich die erste Kristallkugel

Salzburg
04.03.2026 03:41
Jubel um Thomas Marchl (hi.).
Jubel um Thomas Marchl (hi.).
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Österreichs Biathlon-Nachwuchs sorgt weiter für positive Schlagzeilen: Nach der Goldmedaille im Rahmen der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften am Arber für die rot-weiß-rote Mixed-Staffel durfte der Salzburger Thomas Marchl die erste Kristallkugel entgegennehmen.

0 Kommentare

Im Einzel zog er noch um drei Punkte gegenüber dem Franzosen Camille Grataloup-Manissolle den Kürzeren. Im Sprint schlug Thomas Marchl nun selbst zu.

Der Kuchler, seit wenigen Tagen 21 Jahre alt, setzte sich knapp vor dem kroatischen Titelverteidiger Matija Legovic durch und nahm am Dienstag am Arber die kleine Kristallkugel im IBU Junior Cup entgegen.

Marchl kommt nach sieben Bewerben auf 347 Zähler, sein schärfster Widersacher auf 340.

Der Salzburger war in dieser Saison beeindruckend konstant und feierte im Junior Cup, der Königsklasse im Nachwuchs, zwei Siege. Hinzu kommen zwei weitere Podestplätze. Mit Ausnahme eines Rennens beendete er jedes in den Top 10.

Marchl ist der zweite Österreicher, der bei den Herren die Sprint-Kugel holt. Vor zwei Jahren gelang dieses Kunststück mit Fabian Müllauer einem weiteren Salzburger.

Dieser hat sich bereits im Weltcup etabliert und war zuletzt Teil der rot-weiß-roten Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina.

Salzburg
04.03.2026 03:41
Salzburg

