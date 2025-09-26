Jacqueline Beyer verlässt das Arbeitsmarktservice

Mit 30. September ist Schluss: Die Leiterin des Salzburger Arbeitsmarktservice (AMS) verlässt dieses mit Ende des Monats. Seit 28 Jahren war Jacqueline Beyer für das AMS tätig, die letzten sieben Jahre als Geschäftsführerin...
Jacqueline Beyer, die 28 Jahre für das AMS – davon sieben Jahre als Landesgeschäftsführerin – tätig war, hat sich entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen.
„Wir bedanken uns bei Jacqueline Beyer für ihren langjährigen Einsatz für das AMS und wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute. Gerade als Landesgeschäftsführerin in der schwierigen Corona-Zeit hat sie wichtige Impulse für den Salzburger Arbeitsmarkt gesetzt“, so Roland Sauer, Vorsitzender des Verwaltungsrats des AMS.
Eine Ausschreibung zur Neubesetzung wird vom Verwaltungsrat veranlasst. Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernimmt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin, Julia Kröll, interimistisch die alleinige Geschäftsführung.
Beyer ist gebürtige Wienerin, maturierte an einer Handelsakademie und leitete bereits von 2009 bis 2018 die Geschäftsstelle in Gmunden, ehe sie Landesgeschäftsführerin in Salzburg wurde. Trotz aufrechten Vertrages bis 2030 tritt sie nun – recht überraschend – mit 30. September ab.
