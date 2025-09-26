Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 28 Jahren

Jacqueline Beyer verlässt das Arbeitsmarktservice

Salzburg
26.09.2025 11:26
Jacqueline Beyer tritt aus dem AMS aus.
Jacqueline Beyer tritt aus dem AMS aus.(Bild: Tröster Andreas)

Mit 30. September ist Schluss: Die Leiterin des Salzburger Arbeitsmarktservice (AMS) verlässt dieses mit Ende des Monats. Seit 28 Jahren war Jacqueline Beyer für das AMS tätig, die letzten sieben Jahre als Geschäftsführerin... 

0 Kommentare

Jacqueline Beyer, die 28 Jahre für das AMS – davon sieben Jahre als Landesgeschäftsführerin – tätig war, hat sich entschieden, neue berufliche Wege einzuschlagen.

„Wir bedanken uns bei Jacqueline Beyer für ihren langjährigen Einsatz für das AMS und wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute. Gerade als Landesgeschäftsführerin in der schwierigen Corona-Zeit hat sie wichtige Impulse für den Salzburger Arbeitsmarkt gesetzt“, so Roland Sauer, Vorsitzender des Verwaltungsrats des AMS.

Eine Ausschreibung zur Neubesetzung wird vom Verwaltungsrat veranlasst. Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernimmt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin, Julia Kröll, interimistisch die alleinige Geschäftsführung.

Lesen Sie auch:
Jahrelange Jobsuche
Ein Arbeitsloser erzählt: „Alter ist mein Problem“
25.01.2025
AMS schlägt Alarm
Weniger Jobs, mehr Arbeitslose in Salzburg
02.05.2025

Beyer ist gebürtige Wienerin, maturierte an einer Handelsakademie und leitete bereits von 2009 bis 2018 die Geschäftsstelle in Gmunden, ehe sie Landesgeschäftsführerin in Salzburg wurde. Trotz aufrechten Vertrages bis 2030 tritt sie nun – recht überraschend – mit 30. September ab.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine