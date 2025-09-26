Jacqueline Beyer verlässt das Arbeitsmarktservice

„Wir bedanken uns bei Jacqueline Beyer für ihren langjährigen Einsatz für das AMS und wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute. Gerade als Landesgeschäftsführerin in der schwierigen Corona-Zeit hat sie wichtige Impulse für den Salzburger Arbeitsmarkt gesetzt“, so Roland Sauer, Vorsitzender des Verwaltungsrats des AMS.