Austria Salzburg verpasst Sieg gegen Rapid II

Starker Tormann sah bei Ausgleich nicht glücklich aus

So kam es, wie es kommen musste. In Minute 84 schlug Ensar Music einen Freistoß von der linken Seite in die Mitte. Der Ball wurde länger und länger und landete schließlich im Tor von Nesler-Täubl, der nach seinen Paraden bei dieser Aktion keinen glücklichen Eindruck machte. „Ich mache Simon keinen Vorwurf, er hat davor richtig gut gehalten“, machte Schaider klar. Am Ende blieb es beim 1:1, mit dem vor allem die Hausherren aus Wien nicht ganz glücklich sein dürften. „Ein gerechtes Unentschieden“, befand der Austria-Coach.