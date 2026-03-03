Austria Salzburg verpasst Sieg gegen Rapid II

Nach der Niederlage zum Auftakt im Frühjahr konnte Austria Salzburg am Dienstagabend lange auf den ersten vollen Erfolg 2026 hoffen. Die Violetten lagen bei Rapid II 80 Minuten in Führung, am Ende gab es für beide Vereine je einen Punkt.
Austria Salzburg war mit guten Erinnerungen an den Gegner nach Hütteldorf gereist. Im vergangenen Sommer schlugen die Violetten Rapid II daheim mit 4:2. Am Dienstag im Nachtrag – das Spiel vor eineinhalb Wochen war wegen Schnees abgesagt worden – lagen die Austrianer kurz nach dem Anpfiff bereits in Führung. Florian Rieder bediente Denizcan Cosgun und der Mittelfeldspieler traf mit links ins Eck zum 0:1 (3.).
2300 Zuschauer im Allianz Stadion
Danach übernahmen aber die Hausherren das Kommando. Austria Salzburgs Goalie Simon Nesler-Täubl wurde vor 2300 Zuschauern im Allianz Stadion fast von einem Schuss von der Mittelfeldauflage überrascht. Der Ball landete aber am Aluminium. In weiterer Folge musste der 21-Jährige immer wieder eingreifen, kurz vor der Pause bewahrte Denis Kahrimanovic sein Team mit einer starken Rettungstat vor dem Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Die Austria überließ das Spiel größtenteils dem Gegner, dieser erspielte sich einige Möglichkeiten. Kurz nach dem Beginn der Rapid-Viertelstunde hätte Daniel Bares auf der Gegenseite aber für die Entscheidung sorgen können. Nach einem Schuss von Florian Rieder, den er bereits halten konnte, parierte Heim-Tormann Laurenz Orgler stark gegen den Tschechen (76.). „Wir haben es aber verabsäumt, aus den Umschaltaktionen dann das entscheidende 2:0 zu machen“, sagte Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider.
Starker Tormann sah bei Ausgleich nicht glücklich aus
So kam es, wie es kommen musste. In Minute 84 schlug Ensar Music einen Freistoß von der linken Seite in die Mitte. Der Ball wurde länger und länger und landete schließlich im Tor von Nesler-Täubl, der nach seinen Paraden bei dieser Aktion keinen glücklichen Eindruck machte. „Ich mache Simon keinen Vorwurf, er hat davor richtig gut gehalten“, machte Schaider klar. Am Ende blieb es beim 1:1, mit dem vor allem die Hausherren aus Wien nicht ganz glücklich sein dürften. „Ein gerechtes Unentschieden“, befand der Austria-Coach.
