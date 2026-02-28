Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Agratt Burgenland“

Synagogen im Burgenland – gestern und heute (I)

Burgenland
28.02.2026 16:00
Innenansicht der Synagoge Güssing vor 1938.
Innenansicht der Synagoge Güssing vor 1938.(Bild: Krone KREATIV/N.N.)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Vor dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland gab es 13 Synagogen im Burgenland. Was ist heute noch von den einstigen Gotteshäusern übrig? Der erste Teil einer historischen Spurensuche. 

0 Kommentare

Insbesondere ab dem 16. Jahrhundert war das heutige Burgenland Zufluchtsort für vertriebene Jüdinnen und Juden aus ungarischen und österreichischen Gebieten. So entstanden im Bereich der esterházyschen Herrschaft, im nördlichen und mittleren Teil des Burgenlandes und im Süden unter dem Schutz der Grafen Batthyány, jüdische Gemeinden. In den jüdischen Vierteln befanden sich alle religiösen und sozialen Einrichtungen, u.a. die Synagogen, die für ein jüdisches Gemeindeleben notwendig waren.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 15°
Symbol wolkenlos
Güssing
-1° / 16°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
4° / 17°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
2° / 16°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
1° / 15°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
188.093 mal gelesen
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
106.268 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
82.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
3672 mal kommentiert
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Mehr Burgenland
Vortrag in Gols
Hannelore Veit mit einem Abend über Donald Trump
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Attacke mit Holzlatte
„Stimmen“ gaben Auftrag, Schwägerin anzugreifen
3. Liga Ost
LIVESTREAM: Oberwart gegen Meister Donaufeld
Gemeindebund
Drei Bewerber um die Radakovits-Nachfolge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf