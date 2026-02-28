Synagogen im Burgenland – gestern und heute (I)

Insbesondere ab dem 16. Jahrhundert war das heutige Burgenland Zufluchtsort für vertriebene Jüdinnen und Juden aus ungarischen und österreichischen Gebieten. So entstanden im Bereich der esterházyschen Herrschaft, im nördlichen und mittleren Teil des Burgenlandes und im Süden unter dem Schutz der Grafen Batthyány, jüdische Gemeinden. In den jüdischen Vierteln befanden sich alle religiösen und sozialen Einrichtungen, u.a. die Synagogen, die für ein jüdisches Gemeindeleben notwendig waren.