Synagogen im Burgenland – gestern und heute (I)

LIVE: Bremen führt im Kellerduell, Mainz vorne
Bundesliga im Ticker
Vor dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland gab es 13 Synagogen im Burgenland. Was ist heute noch von den einstigen Gotteshäusern übrig? Der erste Teil einer historischen Spurensuche.
Insbesondere ab dem 16. Jahrhundert war das heutige Burgenland Zufluchtsort für vertriebene Jüdinnen und Juden aus ungarischen und österreichischen Gebieten. So entstanden im Bereich der esterházyschen Herrschaft, im nördlichen und mittleren Teil des Burgenlandes und im Süden unter dem Schutz der Grafen Batthyány, jüdische Gemeinden. In den jüdischen Vierteln befanden sich alle religiösen und sozialen Einrichtungen, u.a. die Synagogen, die für ein jüdisches Gemeindeleben notwendig waren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.