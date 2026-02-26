Alle mögen Gust | Beinhartes Urteil

Beinhartes Urteil. Dabei war es Wöginger, der vor der Regierungsbildung mit den Grünen noch im Interview festgestellt hatte, „es kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wean fahren und als Grüne zurückkommen. Wer in unserem Hause schläft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen.“ Sein Politikverständnis bringt ihn nun auch das zweite Mal vor Gericht: Denn weil er einem Parteifreund geholfen hat, Finanzamtschef zu werden, droht ihm jetzt nach der aufgehobenen Diversion im ersten Anlauf eine Verurteilung. Seine vielen Freunde in der Politik würden bedauern, wenn sie Wöginger verlieren würden. Alle mögen Gust. Oder auch nicht: Denn das Volk hat schon gesprochen – und den bei seinesgleichen so beliebten Politiker auf den letzten Platz in der Vertrauenshitparade purzeln lassen: Ein beinhartes Urteil.