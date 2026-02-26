Vorteilswelt
Tag zwei

Wöginger-Prozess: Mini-Protest und viele Fragen

Oberösterreich
26.02.2026 09:43
August Wöginger (Bildmitte) muss sich vor Gericht verantworten.
August Wöginger (Bildmitte) muss sich vor Gericht verantworten.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

ÖVP-Klubobmann August Wöginger steht heute in Linz wieder vor Gericht. Er muss sich wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Er soll 2017 beim damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, interveniert haben, damit ein ÖVP-Bürgermeister Leiter des Finanzamtes Braunau wird.

Der Prozess rund um die Besetzung des Vorstandspostens des Finanzamts Braunau ist auf 14 Verhandlungstage angesetzt, am Donnerstag startete um 9.30 Uhr der zweite Tag. 31 Zeugen sollen gehört werden, darunter Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid.

Martin Vogelhofer protestierte vor Gericht.
Martin Vogelhofer protestierte vor Gericht.(Bild: Gerald Schwab, Krone KREATIV)

Protest vor dem Gericht
Vor dem Prozessbeginn gab es vor dem Landesgericht einen Ein-Mann-Protest. Der Linzer Martin Vogelhofer (66) erinnerte mit einem Plakat an den „Lieben Augustin“. „Es geht mir um das System, nicht um Personen. Etwaige  Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und zufällig“, mein er augenzwinkernd zur „Krone.“

Die Beschuldigeneinvernahmen starten nun in der Reihenfolge der Anklageschrift. Zuerst kommt der Erstangeklagte, der 60-jährige Vorsitzende der Hearingkommission, dran. Ob der Zweitangeklagte – ein weiteres Kommissionsmitglied – und der Drittangeklagte Wöginger heute schon zu Wort kommen, ist deshalb ungewiss.

Beratungen zum Start
Vor Beginn wurde allerdings noch ein Antrag des Verteidigers von August Wöginger beraten. Rechtsanwalt Michael Rohregger hat am letzten Verhandlungstag den Antrag gestellt, das Gericht möge sich an den Verfassungsgerichtshof wenden, weil die Angeklagten beim OLG nicht gehört wurden, bevor dieses die Diversion kippte.

Im Fall eines Schuldspruchs wegen Amtsmissbrauchs drohen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. Für die beiden Finanzbeamten könnte zudem der Amtsverlust in Betracht kommen, wenn die Strafhöhe entweder mindestens sechs Monate unbedingt oder ein Jahr bedingt beträgt.

Oberösterreich
26.02.2026 09:43
