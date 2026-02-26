Wöginger-Prozess: Mini-Protest und viele Fragen

Protest vor dem Gericht

Vor dem Prozessbeginn gab es vor dem Landesgericht einen Ein-Mann-Protest. Der Linzer Martin Vogelhofer (66) erinnerte mit einem Plakat an den „Lieben Augustin“. „Es geht mir um das System, nicht um Personen. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und zufällig“, mein er augenzwinkernd zur „Krone.“