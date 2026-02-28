Vorteilswelt
Vorne wow, hinten hui!

Kate Moss lässt am Gucci-Catwalk G-String blitzen

Star-Style
28.02.2026 11:22
Kate Moss enterte den Laufsteg von Gucci – und sorgte mit ihrem Look für Schnappatmung!
Kate Moss enterte den Laufsteg von Gucci – und sorgte mit ihrem Look für Schnappatmung!
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fast 30 Jahre nach ihrem letzten Gucci-Walk hat Kate Moss am Freitag in Mailand ihr großes Comeback am Laufsteg gefeiert. Und was für eines! Denn der Look, den die Model-Ikone präsentierte, war nicht nur von vorn ein Hit. Die heiße Überraschung folgte nämlich, als die 52-Jährige sich schließlich umdrehte ...

Am Freitag stieg in Mailand die erste Runway-Show von Gucci unter Designer Demna Gvasalia – und diese war wahrlich fulminant! Das lag nicht zuletzt an einer großen Überraschung. Denn für die Fashion-Premiere von Demna holte das Modehaus niemand Geringeres als Kate Moss zurück auf den Laufsteg.

Allen stockte der Atem!
Und die bewies, dass sie es immer noch drauf hat: Ganz lässig schritt die 52-Jährige nämlich über den Catwalk im Palazzo Delle Scintille und sorgte dann auch noch mit ihrem Look für eine große Überraschung.

(Bild: AP/Luca Bruno)

Denn Moss trug ein schwarzes Glitzerkleid mit Rollkragen, das von vorn jede Menge Glamour versprühte. Doch dann drehte sich die Model-Ikone der 90er-Jahre um – und hui, allen stockte der Atem!

Moss entblößte funkelnden String
Das Dress war nämlich nicht nur rückenfrei, sondern entblößte auch noch große Teile von Moss‘ Po. Darunter blitzte ein schwarzer G-String mit funkelndem Gucci-Logo hervor. Ein Kleid, der heißer nicht sein könnte!

Kate Moss zählte in den 90er-Jahren zu Tom Fords beliebtesten Gucci-Girls. Der Designer machte zudem die legendären Logo-Strings zum wahren Modestatement. 

Star-Style
28.02.2026 11:22
