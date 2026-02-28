Kate Moss lässt am Gucci-Catwalk G-String blitzen

Fast 30 Jahre nach ihrem letzten Gucci-Walk hat Kate Moss am Freitag in Mailand ihr großes Comeback am Laufsteg gefeiert. Und was für eines! Denn der Look, den die Model-Ikone präsentierte, war nicht nur von vorn ein Hit. Die heiße Überraschung folgte nämlich, als die 52-Jährige sich schließlich umdrehte ...