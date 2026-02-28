Kate Moss lässt am Gucci-Catwalk G-String blitzen

Fast 30 Jahre nach ihrem letzten Gucci-Walk hat Kate Moss am Freitag in Mailand ihr großes Comeback am Laufsteg gefeiert. Und was für eines! Denn der Look, den die Model-Ikone präsentierte, war nicht nur von vorn ein Hit. Die heiße Überraschung folgte nämlich, als die 52-Jährige sich schließlich umdrehte ...
Am Freitag stieg in Mailand die erste Runway-Show von Gucci unter Designer Demna Gvasalia – und diese war wahrlich fulminant! Das lag nicht zuletzt an einer großen Überraschung. Denn für die Fashion-Premiere von Demna holte das Modehaus niemand Geringeres als Kate Moss zurück auf den Laufsteg.
Allen stockte der Atem!
Und die bewies, dass sie es immer noch drauf hat: Ganz lässig schritt die 52-Jährige nämlich über den Catwalk im Palazzo Delle Scintille und sorgte dann auch noch mit ihrem Look für eine große Überraschung.
Denn Moss trug ein schwarzes Glitzerkleid mit Rollkragen, das von vorn jede Menge Glamour versprühte. Doch dann drehte sich die Model-Ikone der 90er-Jahre um – und hui, allen stockte der Atem!
Moss entblößte funkelnden String
Das Dress war nämlich nicht nur rückenfrei, sondern entblößte auch noch große Teile von Moss‘ Po. Darunter blitzte ein schwarzer G-String mit funkelndem Gucci-Logo hervor. Ein Kleid, der heißer nicht sein könnte!
Kate Moss zählte in den 90er-Jahren zu Tom Fords beliebtesten Gucci-Girls. Der Designer machte zudem die legendären Logo-Strings zum wahren Modestatement.
