FPÖ fordert „sofortigen Stopp“ der Ukraine-Hilfe

„Fass ohne Boden“

Die Ukraine sei „längst zu einem Fass ohne Boden geworden, in das eine unfähige Versager-Regierung rund um ÖVP, SPÖ und NEOS bedenkenlos Milliarden pumpt“, griff der freiheitliche Nationalratsabgeordnete die Koalitionsparteien frontal an.

Humanitäre Hilfe aufgestockt

Das Außenministerium (BMEIA) hatte am Donnerstag angesichts des vierten Winters des russischen Angriffskriegs die Aufstockung der bereitgestellten humanitären Hilfe um weitere drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) bekannt gegeben. „Häuser und Wohnungen für bedürftige Menschen in der Ukraine sollen im Winter wieder bewohnbar gemacht sowie Hilfe für den Betrieb von Bildungs-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen geleistet werden“, teilte das Ministerium mit.