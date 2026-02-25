Drei Autos krachten in Bregenz ineinander

Auf der L202 in Bregenz kam es am Dienstag im Feierabendverkehr zu einem Crash: Auf der Kreuzung Montfortstraße mit der Seestraße krachten drei Fahrzeuge ineinander. Die Autos waren hintereinander in Richtung Hard unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall kam.