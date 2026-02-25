Drei Autos krachten in Bregenz ineinander

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw kam es am Dienstagabend in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz. Eine Person wurde bei dem Crash verletzt, der Sachschaden ist erheblich.
Auf der L202 in Bregenz kam es am Dienstag im Feierabendverkehr zu einem Crash: Auf der Kreuzung Montfortstraße mit der Seestraße krachten drei Fahrzeuge ineinander. Die Autos waren hintereinander in Richtung Hard unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall kam.
Eine Person wurde dabei verletzt. Das Rote Kreuz versorgte die Person noch an der Unfallstelle und brachte sie anschließend ins Landeskrankenhaus Bregenz. An den Autos entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.
Auch die Feuerwehr Bregenz Stadt war im Einsatz: Mit zwei Fahrzeugen und rund 15 Kräften sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und banden ausgetretene Betriebsstoffe. Im Bereich der Kreuzung kam es zeitweise zu Behinderungen und Staubildung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.