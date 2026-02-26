Nach zehn Jahren ist Altach wieder eine Heimmacht

Der Herbst 2016 ist in Altach in allerbester Erinnerung. So lange ist es aber schon her, dass Altach in der Heimtabelle der Bundesliga auf dem ersten Platz stand. Seither haben die Rheindörfler vergeblich auf die Rückkehr an die Spitze gewartet. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Austria Wien rückte man nun aber auf Platz eins vor, auch weil der LASK zu Hause gegen Salzburg mit 1:5 unterging. Zwei Spieler der heutigen Mannschaft – Kapitän Lukas Jäger und Benedikt Zech – waren damals schon mit dabei. Wie auch Sportdirektor Philipp Netzer und als Ersatz Tormanntrainer Martin Kobras. „Wir sind natürlich stolz darauf, dass es derzeit so läuft. Ich habe nicht gewusst, dass wir 2016 schon dabei waren. Damals wie heute hatten bzw. haben wir ein routiniertes Team zur Verfügung. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg“, sagt Innenverteidiger Jäger.