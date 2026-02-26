NEOS werfen LH Wallner Führungsschwäche vor

Offene Konfrontation mit dem Land

Wallner erstickt diese Debatte jedoch aus Angst vor Gegenwind im Keim.“ Dabei brennt der Hut: Der Gemeindeverband, obwohl von der ÖVP dominiert, sucht wie berichtet bereits die offene Konfrontation mit dem Land: Vor gut einer Woche war ein Gutachten der Uni Innsbruck präsentiert worden, welches unter anderem die Verfassungsmäßigkeit der derzeitigen Ausgestaltung des Sozialfonds in Zweifel stellt, am Mittwoch hat der Vorstand des Gemeindeverbands angekündigt, ein Volksbegehren initiieren zu wollen, sollte bis Ende März keine nachhaltige Lösung gefunden werden: „Es geht darum, finanzielle Spielräume für die Gemeinden sicherzustellen. Zum anderen muss es strukturelle Veränderungen geben“, stellte Gemeindeverbandspräsident Walter Gohm (ÖVP) klar.