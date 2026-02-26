Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeindefusionen

NEOS werfen LH Wallner Führungsschwäche vor

Vorarlberg
26.02.2026 15:30
Das Vorarlberger Rheintal besteht aus 29 Gemeinden – und das, obwohl die Region längst ein ...
Das Vorarlberger Rheintal besteht aus 29 Gemeinden – und das, obwohl die Region längst ein gemeinsamer urbaner Raum ist. Potenzial für Fusionen wäre also vorhanden.(Bild: Harald Küng)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Lange waren Gemeindefusionen in Vorarlberg ein Tabu, das hat sich allerdings aufgrund der finanziellen Not vieler Kommunen geändert. Eine der lautesten Befürworterinnen von Zusammenlegungen ist NEOS-Landessprecherin Claudia Gamon, die von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) fordert, seine Blockadehaltung endlich aufzugeben.

0 Kommentare

Vielen Vorarlberger Gemeinden steht das Wasser bis zum Hals, die Hilferufe in Richtung Land werden immer lauter, parallel dazu wächst der Frust. Abgesehen von der Frage „Wer zahlt wie viel wofür?“ wurden zuletzt wiederholt grundlegende Strukturreformen gefordert. Dazu zählt auch ein Thema, das in Vorarlberg bisher wie eine heiße Kartoffel behandelt worden ist: Gemeindezusammenlegungen.

Noch verweigert sich die Landesregierung allerdings einer offenen Diskussion. Was NEOS-Klubobfrau Claudia Gamon vor allem dem Landeshauptmann vorwirft: „Markus Wallner schließt eine Debatte über Gemeindefusionen aus, bevor sie überhaupt begonnen hat. Wer trotz klarer Empfehlung des Landesrechnungshofs und zahlreicher positiver Beispiele reflexartig blockiert, handelt parteipolitisch – und nicht im Interesse der Vorarlberger und Vorarlbergerinnen.“

Lesen Sie auch:
Gemeindeverbandschef Walter Gohm (Mitte) mit seinen Stellvertretern Dieter Egger (l.) und Georg ...
Finanziell am Limit
Gemeindeverbandschef droht mit Volksbegehren
25.02.2026
Vorstoß der RH-Chefin
Gemeindefusionen in Vorarlberg: „Zeit ist reif“
24.02.2026
Muss Land einspringen?
Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel
16.02.2026

Dass das Thema sensibel ist, weiß die pinke Frontfrau – allerdings sei angesichts der prekären Lage nicht die Zeit dafür, einen auf Vogel Strauß zu machen und den Kopf in den Sand zu stecken: „Führung heißt, sich auch schwierigen Themen zu stellen – und, wenn notwendig, konsequent zu handeln.“

Offene Konfrontation mit dem Land
Wallner erstickt diese Debatte jedoch aus Angst vor Gegenwind im Keim.“ Dabei brennt der Hut: Der Gemeindeverband, obwohl von der ÖVP dominiert, sucht wie berichtet bereits die offene Konfrontation mit dem Land: Vor gut einer Woche war ein Gutachten der Uni Innsbruck präsentiert worden, welches unter anderem die Verfassungsmäßigkeit der derzeitigen Ausgestaltung des Sozialfonds in Zweifel stellt, am Mittwoch hat der Vorstand des Gemeindeverbands angekündigt, ein Volksbegehren initiieren zu wollen, sollte bis Ende März keine nachhaltige Lösung gefunden werden: „Es geht darum, finanzielle Spielräume für die Gemeinden sicherzustellen. Zum anderen muss es strukturelle Veränderungen geben“, stellte Gemeindeverbandspräsident Walter Gohm (ÖVP) klar.

Zitat Icon

Wer trotz klarer Empfehlung des Landesrechnungshofs reflexartig blockiert, handelt parteipolitisch – und nicht im Interesse der Vorarlberger.

Claudia Gamon, NEOS

Bild: NEOS

Rechtsweg nicht ausgeschlossen
Sogar noch schwerere Geschütze werden aufgefahren, selbst der Rechtsweg wird nicht mehr ausgeschlossen. Für Gamon ein Alarmsignal: „Wenn Gemeinden und Gemeindeverband ernsthaft darüber nachdenken, das Land zu klagen, kann sich der Landeshauptmann nicht länger hinter Ausflüchten oder unverbindlichen Ankündigungen verstecken.“ Gamon betont, dass die Zeit noch nie so günstig für echte Reformen gewesen sei, da sich auch die Kommunen selbst offen für eine strukturelle Weiterentwicklung zeigen würden.

„Weg vom ewigen Dogma der 96 Gemeinden“
Seitens der Pinken wird insbesondere das „Dogma“ kritisiert, dass alle 96 Gemeinden in ihrer jetzigen Form erhalten werden müssen. Es gehe nicht nur um Zahlen, sondern um funktionierende Strukturen. „Und diese Strukturen funktionieren nicht mehr. Es darf nicht das unausgesprochene Motto gelten: Lieber gehen wir als Land mit allen Gemeinden pleite, als eine Gemeindegrenze zu verschieben“, ärgert sich Gamon. Zu einer offenen Debatte gehöre der Blick über den Tellerrand.

So würde etwa aus Vorarlberger Perspektive die steirische Gemeindereform häufig als Negativbeispiel dargestellt. Eine differenzierte Betrachtung zeige jedoch ein anderes Bild: Der Prozess sei zwar konfliktreich und emotional gewesen, die langfristigen strukturellen Effekte jedoch vielfach positiv. Auch internationale Erfahrungen – speziell aus der benachbarten Schweiz – würden belegen, dass gut vorbereitete und sachlich geführte Zusammenschlüsse Gemeinden stärken können.

Dialog statt Zwang
Fusionen von oben verordnen wollen auch die NEOS nicht. „Wir NEOS fordern keinen Zwang. Wir fordern einen ergebnisoffenen Prozess. Der Landeshauptmann muss seine sture und dogmatische Haltung aufgeben und gemeinsam mit den Gemeinden eine ehrliche Debatte über deren Zukunft führen. Wenn es so weitergeht, werden wir bald keine funktionierenden Gemeinden mehr haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.02.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 15°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 18°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 14°
Symbol wolkig
Feldkirch
2° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.030 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.484 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.398 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1050 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
776 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Vorarlberg
Baukosten zu hoch
Dornbirn stoppt Planungen für Volksschule Forach
Gemeindefusionen
NEOS werfen LH Wallner Führungsschwäche vor
Krone Plus Logo
„Hexen“ im Ländle
Vorarlberger laden mit Partezettel zum Begräbnis
Lieferwagen gestoppt
2700 Hanf-Setzlinge in die Schweiz geschmuggelt
Krone Plus Logo
Vereine dürfen hoffen
Im Ländle feiert der Fußball einen Aufschwung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf