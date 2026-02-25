„Personalmanagement in Pandemie war vorbildlich“

Auf die Agenda gesetzt hatten die Sozialdemokraten das Thema, nachdem ein Bericht der „Vorarlberger Nachrichten“ vor einigen Wochen der Landesregierung grobe Fehlkalkulationen beim Personalbedarf im Zusammenhang mit der Abwicklung von Covid-Entschädigungszahlungen vorgeworfen hatte. Zur Erinnerung: Das Land hatte während der Pandemie rund 60 Mitarbeiter befristet eingestellt, um den heillos überforderten Bezirkshauptmannschaften bei der Bearbeitung der Anträge unter die Arme zu greifen. Diese waren zunächst für die BH Bludenz tätig, anschließend arbeiteten sie für acht Monate bis zum Ablaufen der Verträge im Herbst 2025 im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Laut VN hätten sie Zeit dort aufgrund fehlender Arbeit und passender Aufgaben größtenteils nur abgesessen, letztlich seien so Millionen Euro an Steuergeld verpufft.