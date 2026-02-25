Empathie auf Vorarlbergisch: „Isch dr uwohl?“

Genauso häufig wird der Alemanne im sprachlichen Alltag aber die Ursache für seinen aktuellen Körper- oder Geisteszustand etwas näher erläutern, wie etwa hier: „I ha so a Uwöhle hüt – I glob, i han eppas schlechts g´essa!“ oder wie in diesem Beispiel: „Alle sind us em Hus und I ka tua, was I will – I spür so Wöhle!“. Ein feiner, aber wichtiger Unterschied besteht darin, ob man uwohl mit dem Hilfsverb haben verwendet oder mit sein.