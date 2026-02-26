Dornbirn stoppt Planungen für Volksschule Forach

Die Stadt Dornbirn hat das Projekt für die neue Volksschule Forach in der bisherigen Form gestoppt. Grund dafür sind unter anderem die Baukosten, die am geplanten Standort überproportional hoch gewesen wären. Beerdigt ist das Vorhaben deshalb aber nicht: Durch den Ankauf einer unmittelbar angrenzenden Fläche, die ursprünglich für ein drittes Pflegeheim erfolgt sei, hätten sich laut Stadt auch für die Schule neue Optionen ergeben. Eine erste Analyse habe gezeigt, dass das Nachbargrundstück mehr gestalterischen Spielraum biete und dort letztlich auch eine kostengünstigere Lösung realisierbar sei. Aus diesem Grund soll nun das gesamte Quartier, bestehend aus Schule, Kindergarten, Pflegeheim und Freiräumen, neu betrachtet werden.