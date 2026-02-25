Hohe Zölle auf China-Geschirr werden zum Eigentor

Keine Kapazitäten in Europa

Was wohl die wenigsten wissen: Von neun unterschiedlichen Porzellanarten können in Europa nur noch vier produziert werden. Hersteller in der EU sind gar nicht in der Lage, den gesamten Bedarf abzudecken. „Durch diese völlig unangemessenen Erhöhungen ist ebenfalls mit Preiserhöhungen auf europäischer Produzentenseite zu rechnen“, befürchtet man in Dornbirn. Zudem seien die Kapazitäten, mehr zu produzieren, gar nicht vorhanden.