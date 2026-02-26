Mopedlenkerin kollidierte mit einbiegendem Auto

Zu einem Crash zwischen Moped und Auto kam es am Donnerstagmorgen in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau. Der beteiligte Autofahrer verließ die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei – das half ihm aber nicht.
Am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr krachte es auf der L203 in Lustenau. Eine 17-jährige Mopedlenkerin war von Lustenau kommend in Richtung Höchst unterwegs, als ein 38-jähriger Autofahrer gerade aus einer Grundstücksausfahrt in die Straße einbiegen wollte – es kam zur Kollision.
Die 17-Jährige stürzte zu Boden und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz wurde sie ins Krankenhaus gebracht.
Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Autofahrer verließ noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Unfallstelle. Er konnte von der Polizei aber mittlerweile ausgeforscht werden. Ein bei der Mopedlenkerin vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.