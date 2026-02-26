Vorteilswelt
Eine Verletzte

Mopedlenkerin kollidierte mit einbiegendem Auto

Vorarlberg
26.02.2026 11:43
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem Crash zwischen Moped und Auto kam es am Donnerstagmorgen in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau. Der beteiligte Autofahrer verließ die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei – das half ihm aber nicht.  

0 Kommentare

Am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr krachte es auf der L203 in Lustenau. Eine 17-jährige Mopedlenkerin war von Lustenau kommend in Richtung Höchst unterwegs, als ein 38-jähriger Autofahrer gerade aus einer Grundstücksausfahrt in die Straße einbiegen wollte – es kam zur Kollision.

Die 17-Jährige stürzte zu Boden und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Autofahrer verließ noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Unfallstelle. Er konnte von der Polizei aber mittlerweile ausgeforscht werden. Ein bei der Mopedlenkerin vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Vorarlberg
26.02.2026 11:43
Vorarlberg
