Mopedlenkerin kollidierte mit einbiegendem Auto

Am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr krachte es auf der L203 in Lustenau. Eine 17-jährige Mopedlenkerin war von Lustenau kommend in Richtung Höchst unterwegs, als ein 38-jähriger Autofahrer gerade aus einer Grundstücksausfahrt in die Straße einbiegen wollte – es kam zur Kollision.