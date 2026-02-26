Rotes Kreuz startet im Ländle mit Besuchsdienst

Ein neues Angebot soll für mehr Geselligkeit im Alltag sorgen: Ehrenamtliche Besucher und Besucherinnen kommen auf Wunsch ins eigene Heim, um gemeinsam etwas Zeit zu verbringen.
Nur selten gibt jemand offen zu, sich hin und wieder einsam zu fühlen. Tatsächlich ist Einsamkeit aber ein riesiges Problem der aktuellen Zeit. Um etwas Abhilfe zu schaffen, führt das Rote Kreuz in Vorarlberg nun ein neues Service ein – den Besuchsdienst. Ziel des Angebots ist es, Begegnung, Ansprache und persönliche Zuwendung im Alltag möglich zu machen. Dafür wurden Interessierte gesucht – und auch gefunden: Ende Jänner kamen 20 künftige Besucher und Besucherinnen zusammen, um sich auf ihr ehrenamtliches Engagement vorzubereiten. Sie erhielten eine Schulung und praxisnahe Tipps, zudem absolvierten sie einen Erste-Hilfe-Kurs.
Ab Anfang März geht es los – zunächst in den Hofsteiggemeinden, Dornbirn, Feldkirch inklusive Vorderland, im Vorderwald sowie im Walgau, im Großen Walsertal und im Montafon. Wer regelmäßig besucht werden möchte, kann sich direkt an die Koordinationsstelle des Roten Kreuzes wenden. Geplant ist ein wöchentlicher Besuch von ein bis zwei Stunden.
www.roteskreuz.at/vorarlberg/ich-brauche-hilfe/besuchs-und-begleitdienst oder per Mail an besuchsdienst@v.roteskreuz.at bzw. unter Tel. 05522 77000-9041.
Zeit schenken
Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die sich über regelmäßige Gesellschaft freuen würden. „Wir möchten Abwechslung und Freude in den Alltag bringen – etwa durch ein gutes Gespräch, einen zünftigen Jass oder einen gemütlichen Spaziergang“, erklärt Martina Streng vom Landesverband Vorarlberg. Das Angebot ist eine Ergänzung zu bereits bestehenden Hilfsdiensten. Wichtig: Die Besucher und Besucherinnen schenken Zeit und Aufmerksamkeit, übernehmen jedoch keine Haushaltstätigkeiten, Betreuungs- oder Pflegedienste und auch keine Fahrdienste.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.