Rotes Kreuz startet im Ländle mit Besuchsdienst

Nur selten gibt jemand offen zu, sich hin und wieder einsam zu fühlen. Tatsächlich ist Einsamkeit aber ein riesiges Problem der aktuellen Zeit. Um etwas Abhilfe zu schaffen, führt das Rote Kreuz in Vorarlberg nun ein neues Service ein – den Besuchsdienst. Ziel des Angebots ist es, Begegnung, Ansprache und persönliche Zuwendung im Alltag möglich zu machen. Dafür wurden Interessierte gesucht – und auch gefunden: Ende Jänner kamen 20 künftige Besucher und Besucherinnen zusammen, um sich auf ihr ehrenamtliches Engagement vorzubereiten. Sie erhielten eine Schulung und praxisnahe Tipps, zudem absolvierten sie einen Erste-Hilfe-Kurs.