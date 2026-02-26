Vorteilswelt
Gegen Einsamkeit

Rotes Kreuz startet im Ländle mit Besuchsdienst

Vorarlberg
26.02.2026 06:00
Jass-Runde gefällig? Auch das ist im Rahmen eines Rot-Kreuz-Besuchs möglich.
Jass-Runde gefällig? Auch das ist im Rahmen eines Rot-Kreuz-Besuchs möglich.(Bild: Rotes Kreuz Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein neues Angebot soll für mehr Geselligkeit im Alltag sorgen: Ehrenamtliche Besucher und Besucherinnen kommen auf Wunsch ins eigene Heim, um gemeinsam etwas Zeit zu verbringen. 

0 Kommentare

Nur selten gibt jemand offen zu, sich hin und wieder einsam zu fühlen. Tatsächlich ist Einsamkeit aber ein riesiges Problem der aktuellen Zeit. Um etwas Abhilfe zu schaffen, führt das Rote Kreuz in Vorarlberg nun ein neues Service ein – den Besuchsdienst. Ziel des Angebots ist es, Begegnung, Ansprache und persönliche Zuwendung im Alltag möglich zu machen. Dafür wurden Interessierte gesucht – und auch gefunden: Ende Jänner kamen 20 künftige Besucher und Besucherinnen zusammen, um sich auf ihr ehrenamtliches Engagement vorzubereiten. Sie erhielten eine Schulung und praxisnahe Tipps, zudem absolvierten sie einen Erste-Hilfe-Kurs.

Ab Anfang März geht es los – zunächst in den Hofsteiggemeinden, Dornbirn, Feldkirch inklusive Vorderland, im Vorderwald sowie im Walgau, im Großen Walsertal und im Montafon. Wer regelmäßig besucht werden möchte, kann sich direkt an die Koordinationsstelle des Roten Kreuzes wenden. Geplant ist ein wöchentlicher Besuch von ein bis zwei Stunden.

Infos und Kontakt:

www.roteskreuz.at/vorarlberg/ich-brauche-hilfe/besuchs-und-begleitdienst oder per Mail an besuchsdienst@v.roteskreuz.at bzw. unter Tel. 05522 77000-9041.

Zeit schenken
Das kostenlose Angebot richtet sich an alle, die sich über regelmäßige Gesellschaft freuen würden. „Wir möchten Abwechslung und Freude in den Alltag bringen – etwa durch ein gutes Gespräch, einen zünftigen Jass oder einen gemütlichen Spaziergang“, erklärt Martina Streng vom Landesverband Vorarlberg. Das Angebot ist eine Ergänzung zu bereits bestehenden Hilfsdiensten. Wichtig: Die Besucher und Besucherinnen schenken Zeit und Aufmerksamkeit, übernehmen jedoch keine Haushaltstätigkeiten, Betreuungs- oder Pflegedienste und auch keine Fahrdienste.

Vorarlberg
26.02.2026 06:00
Vorarlberg
