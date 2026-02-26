Fällt Steuer, werden Passagierzahlen verdoppelt

Es gibt viele neue Neuigkeiten am Flughafen Klagenfurt und Ryanair-Chef Andreas Gruber spielt dabei eine große Rolle. „Wir kämpfen jetzt seit sechs Jahren um die Abschaffung der Luftverkehrssteuer, die kurioserweise nach Ende der Corona-Pandemie, als über den Wolken fast Stillstand war, um 60 Prozent erhöht wurde. Heute macht sie pro Person 12 Euro aus, das ist ein großer Nachteil für Österreich. Es ist sogar ein Viertel des Ryanair-Tarifs, der im Durchschnitt 50 Euro für ein Ticket ausmacht“, sagt Gruber. „Die Slowakei hat so eine Abgabe nicht, ebenso Ungarn, Schweden und fast ganz Italien.“