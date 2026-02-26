Vermisste Skifahrerin nach fünf Stunden gefunden

Hubschrauberteam entdeckte Vermisste

Eine großangelegte Suchaktion wurde gestartet. Bergretter, Polizei und Helikopter waren im Einsatz. Einem Hubschrauberteam, das mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, hat die Frau wohl ihr Leben zu verdanken. Dieses machte die 38-Jährige nämlich ausfindig, sie lag in einem Bachbett, 400 Meter unter ihrem zuletzt übermittelten GPS-Standort. Stark unterkühlt konnte sie gerettet werden. Sie hatte rund fünf Stunden im Freien ausharren müssen.