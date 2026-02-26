Neuer Slow Food-Guide zum zehnjährigen Jubiläum

Sein zehnjährige Jubiläum feiert Slow Food heuer in Kärnten. Die Zahlen, die Obmann Gottfried Bachler auf den Tisch legt, sind imposant. Zum runden Geburtstag ernscheint bald der neue Slow Food-Guide als Wegweiser durch die Genüsse Kärntens.
Gottfried Bachler ist ein engagierter Obmann, der weiß, wovon er bei Slow Food spricht. „Mittlerweile haben wir 13 Slow-Food-Dörfer, 1000 Partner in den Regionen, drei Travel-Regionen und 125 Partnerbetriebe. Es gibt eine Zusammenarbeit mit 18 Bildungsinstituten; vom Tourismus, über die landwirtschaftlichen Schulen bis zu den berufsbildenden Schulen ist Slow Food überall ein heißes Thema.“
Bachler kocht eigentlich seit 40 Jahren Slow Food. Es ist die weltweite Bewegung für bewusstes, genussvolles und regionales Essen, die auf traditionell hergestellte Lebensmittel setzt. Die Wurzeln reichen 800 Jahre zurück. Mittlerweile gibt es Slow Food in 180 Staaten der Welt, die Terra-Madre-Messe im September in Turin zieht in einer Woche 1,5 Millionen Besucher an.
Slow Food in 180 Ländern der Welt
„Für 17 Prozent aller Touristen ist die Kulinarik entscheidend, bei der Jugend sind es sogar 61 Prozent“, erzählt Pionier Eckart Mandler. Bei den größten Reisemessen der Welt ist Slow Food Fixstarter. Zum Jubiläum kommt der neue Slow-Food-Guide 2026/27 heraus. Er ist ein Leitfaden durch die Genüsse des Landes, der die von Slow Food auserwählten Restaurants, Gasthöfe, Almhütten, Buschenschänken, Hofläden sowie bunten Märkte präsentiert.
200 Events stehen bevor
Die begehrtesten Kärntner Slow-Food-Produkte erhalten die „Presidi“-Auszeichnung und sind weltweit geschützt. Mittlerweile gibt es sechs davon. „Slow Food will Kärnten als kulinarische Qualitätsregion positionieren“, sagt Projektleiter Christian Tammegger. „200 Events stehen bevor. Heuer können die Gäste jede Woche zwischen vier und fünf Slow-Food-Veranstaltungen wählen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.