Neuer Slow Food-Guide zum zehnjährigen Jubiläum

Slow Food in 180 Ländern der Welt

„Für 17 Prozent aller Touristen ist die Kulinarik entscheidend, bei der Jugend sind es sogar 61 Prozent“, erzählt Pionier Eckart Mandler. Bei den größten Reisemessen der Welt ist Slow Food Fixstarter. Zum Jubiläum kommt der neue Slow-Food-Guide 2026/27 heraus. Er ist ein Leitfaden durch die Genüsse des Landes, der die von Slow Food auserwählten Restaurants, Gasthöfe, Almhütten, Buschenschänken, Hofläden sowie bunten Märkte präsentiert.