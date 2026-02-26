Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Genuss in Kärnten

Neuer Slow Food-Guide zum zehnjährigen Jubiläum

Kärnten
26.02.2026 17:00
Die Slow Food-Macher in Kärnten feiern heuer ihren zehnten Geburtstag.
Die Slow Food-Macher in Kärnten feiern heuer ihren zehnten Geburtstag.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Sein zehnjährige Jubiläum feiert Slow Food heuer in Kärnten. Die Zahlen, die Obmann Gottfried Bachler auf den Tisch legt, sind imposant. Zum runden Geburtstag ernscheint bald der neue Slow Food-Guide als Wegweiser durch die Genüsse Kärntens.

 

0 Kommentare

Gottfried Bachler ist ein engagierter Obmann, der weiß, wovon er bei Slow Food spricht. „Mittlerweile haben wir 13 Slow-Food-Dörfer, 1000 Partner in den Regionen, drei Travel-Regionen und 125 Partnerbetriebe. Es gibt eine Zusammenarbeit mit 18 Bildungsinstituten; vom Tourismus, über die landwirtschaftlichen Schulen bis zu den berufsbildenden Schulen ist Slow Food überall ein heißes Thema.“ 

Christian Tammegger und Gertrude Ortner setzen auf Slow Food.
Christian Tammegger und Gertrude Ortner setzen auf Slow Food.(Bild: Christian Tragner)

Bachler kocht eigentlich seit 40 Jahren Slow Food. Es ist die weltweite Bewegung für bewusstes, genussvolles und regionales Essen, die auf traditionell hergestellte Lebensmittel setzt. Die Wurzeln reichen 800 Jahre zurück. Mittlerweile gibt es Slow Food in 180 Staaten der Welt, die Terra-Madre-Messe im September in Turin zieht in einer Woche 1,5 Millionen Besucher an.

Slow Food in 180 Ländern der Welt
„Für 17 Prozent aller Touristen ist die Kulinarik entscheidend, bei der Jugend sind es sogar 61 Prozent“, erzählt Pionier Eckart Mandler. Bei den größten Reisemessen der Welt ist Slow Food Fixstarter. Zum Jubiläum kommt der neue Slow-Food-Guide 2026/27 heraus. Er ist ein Leitfaden durch die Genüsse des Landes, der die von Slow Food auserwählten Restaurants, Gasthöfe, Almhütten, Buschenschänken, Hofläden sowie bunten Märkte präsentiert.

Eckart Mandler und Gottfried Bacher sind voll mit Ideen.
Eckart Mandler und Gottfried Bacher sind voll mit Ideen.(Bild: Christian Tragner)

200 Events stehen bevor
Die begehrtesten Kärntner Slow-Food-Produkte erhalten die „Presidi“-Auszeichnung und sind weltweit geschützt. Mittlerweile gibt es sechs davon. „Slow Food will Kärnten als kulinarische Qualitätsregion positionieren“, sagt Projektleiter Christian Tammegger. „200 Events stehen bevor. Heuer können die Gäste jede Woche zwischen vier und fünf Slow-Food-Veranstaltungen wählen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
26.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
189.030 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
145.484 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.398 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1050 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
776 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Mehr Kärnten
Genuss in Kärnten
Neuer Slow Food-Guide zum zehnjährigen Jubiläum
Komödie in Moosburg
Die drei lustigen Witwen lassen es krachen
WAC-Vertrag läuft aus
Rnic: „Ziel ist es, in den Profifußball zu kommen“
Krone Plus Logo
Stärkster Reisetrend
Ausprobiert: Warum Wintercamper die Kälte lieben
Ryanair-Chef beim Land
Fällt Steuer, werden Passagierzahlen verdoppelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf