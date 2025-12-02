Jugendlichen in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt

Der Jugendliche wurde laut Polizei „von einer bislang unbekannten, vermutlich weiblichen Person zu einem Treffen in Althofen überredet“. Nach einigen Nachrichten in den Sozialen Medien machte er sich Montag gegen 20.30 Uhr auf, um sich in einer Wohnsiedlung in Althofen mit ihr zu treffen. Unweit der Gleisanlage kam es dann zum Eklat: Gleich zwei maskierte und mit vermutlich Baseballschlägern bewaffnete Männer sprangen aus der Dunkelheit und griffen den 17-Jährigen an.