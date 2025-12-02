Jugendlichen in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt

Ein Treffen mit einer „vermeintlichen Freundin“ endete für einen 17-Jährigen im Krankenhaus Friesach. Vor Ort wurde er nämlich niedergeschlagen und ausgeraubt!
Der Jugendliche wurde laut Polizei „von einer bislang unbekannten, vermutlich weiblichen Person zu einem Treffen in Althofen überredet“. Nach einigen Nachrichten in den Sozialen Medien machte er sich Montag gegen 20.30 Uhr auf, um sich in einer Wohnsiedlung in Althofen mit ihr zu treffen. Unweit der Gleisanlage kam es dann zum Eklat: Gleich zwei maskierte und mit vermutlich Baseballschlägern bewaffnete Männer sprangen aus der Dunkelheit und griffen den 17-Jährigen an.
Der Bursche wehrte sich zwar, hatte aber gegen seine Angreifer keine Chance. Er händigte ihnen Handy und Bargeld aus – dann schaffte er es, zu flüchten. Der 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.
Eine Sofortfahndung – mit Polizeistreifen aus dem Bezirk, der Schnellen Interventionsgruppe, der Bereitschaftseinheit sowie dem Polizeihubschrauber „Libelle Alpha“ – verlief negativ.
