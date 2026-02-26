Opernfestspiele starten mit Liebe und Intrige

Ab 7. März ist das Opernjuwel im Stadttheater Bad Hall zu erleben. Intendant Thomas Kerbl inszeniert es mit jungen Stimmen, die aus einem eigens dafür veranstalteten Mozart-Wettbewerb hervorgegangen sind: „Aus über 34 Nationen haben sich die Besten beworben – der Endcast war sensationell“, schwärmt er.