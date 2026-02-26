Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall mit Pferd

„Täter“ und „Opfer“ trafen sich zufällig im Spital

Oberösterreich
26.02.2026 12:07
Die Reiterin wurde vom scheuenden Pferd abgeworfen (Symbolbild)
Die Reiterin wurde vom scheuenden Pferd abgeworfen (Symbolbild)(Bild: Michal - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zufälle gibt's! Im Mühlviertel (OÖ) trafen sich nach einem Unfall mit einem Pferd das „Opfer“ und der mutmaßliche „Täter“ im Spital. Die 29-Jährige war dorthin gekommen, weil sie vom scheuenden Pferd gefallen war. Der 60-Jährige, weil er eine Angehörige dorthin brachte und beim Vorbeifahren mit dem Auto das Scheuen ausgelöst haben soll.

0 Kommentare

Eine 29-Jährige aus Waldburg ritt am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pferd am Güterweg Vierhöf, Gemeinde Reichenthal, von Schwarzenbach Richtung Freudenthal. Vor ihr ritt eine 41-jährige Mühlviertlerin, als ein Pkw – laut der 29-Jährigen – sehr schnell von hinten kam. Deshalb führte sie ihr Ross auch zum Straßenrand.

Polizei muss Umstände klären
Durch das schnelle Vorbeifahren des Fahrzeuges sei das Tier aufgescheucht worden und habe sie abgeworfen. Dabei dürfte sie das Pferd auch am Bein getroffen haben. Die 29-Jährige fuhr noch selbst in das Klinikum Freistadt. Dort kam es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen mit dem 60-jährigen Autofahrer aus Reichenthal, der einen Angehörigen ins Klinikum gebracht hatte und das Scheuen ausgelöst haben soll. Jetzt muss die Polizei die Umstände klären. Die gute Nachricht: Nach der Versorgung durfte die 29-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.02.2026 12:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.524 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.266 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.300 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2586 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
909 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
877 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Oberösterreich
Heimlich gefilmt
Polizei-Hundetraining als Tierquälerei bezeichnet
Unfall mit Pferd
„Täter“ und „Opfer“ trafen sich zufällig im Spital
Gewinnspiel
Felix – das Wirtshausfestival am Traunsee lädt ein
Krone Plus Logo
Wie Frau das schaffte
Nach Parkplatzabzocke suchte Firma die Versöhnung
Scharfe Kritik
Rote Parteiwerbe-Pleite: Die FPÖ legt jetzt nach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf