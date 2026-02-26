„Täter“ und „Opfer“ trafen sich zufällig im Spital

Polizei muss Umstände klären

Durch das schnelle Vorbeifahren des Fahrzeuges sei das Tier aufgescheucht worden und habe sie abgeworfen. Dabei dürfte sie das Pferd auch am Bein getroffen haben. Die 29-Jährige fuhr noch selbst in das Klinikum Freistadt. Dort kam es zu einem zufälligen Aufeinandertreffen mit dem 60-jährigen Autofahrer aus Reichenthal, der einen Angehörigen ins Klinikum gebracht hatte und das Scheuen ausgelöst haben soll. Jetzt muss die Polizei die Umstände klären. Die gute Nachricht: Nach der Versorgung durfte die 29-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen.