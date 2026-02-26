Technik, Theater, und ein tönendes Techno-Trio

Ein buntes Programm für Jung und Alt wird dieses Wochenende in Oberösterreich geboten. Bei den Theaterstücken „Die Biene Maja“ oder „Plastic!“ können selbst die Kleinen schon etwas lernen, bei „Zweifel“ werden die Älteren vom Inhalt gepackt. Musikalisch gibt es mit Metal, Klassik und Techno für jeden Geschmack etwas. Und für den guten Zweck kann man im Linzer Schörgenhubbad ins Becken springen und Bahnen ziehen.