Rote Parteiwerbe-Pleite: Die FPÖ legt jetzt nach

„Was für ein durchsichtiges Manöver“

Und Danner legt nach: „Dass der SPÖ-Bürgermeister jetzt versucht, sich als Hüter von Recht und Ordnung aufzuspielen, indem er einen nachträglich eingereichten Antrag ablehnt, ist ein durchsichtiges Manöver. Die SPÖ hat sich zuerst genommen, was sie wollte, und versucht nun, den Schaden zu begrenzen, nachdem sie auf frischer Tat ertappt wurde. Das ist keine saubere Amtsführung, das ist politische Trickserei. Man stelle sich nur den Sturm der Entrüstung vor, wenn es eine andere Partei gewagt hätte, auf diese Weise die Landstraße für sich zu pachten!“