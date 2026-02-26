Adeg eröffnet bis März elf ehemalige Unimärkte

Die von Billa (ebenfalls Teil von Rewe) übernommenen Märkte sollen bis Ostern öffnen. Noch bis Samstag starten die Adeg-Geschäfte in Zwettl (NÖ), St. Ruprecht an der Raab, Anger, St. Oswald bei Plankenwarth, Fernitz-Mellach (Steiermark) und Raab (OÖ), ab kommenden Mittwoch soll es in Frankenmarkt und Weitersfelden (OÖ) losgehen. Im Lauf des März sperren voraussichtlich die Kaufleute in Andorf, Waldhausen im Strudengau und Bad Zell (OÖ) auf.