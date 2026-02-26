Schwarz-Blau beharrt auf Werbung in Parteimedien

Beschlüsse erst im März

Im Unterausschuss wird das Thema aber wohl nicht weiter debattiert: Er wurde gleich am selben Tag noch unter dem Vorsitz des ÖVP-Abgeordneten Anton Froschauer wieder geschlossen. Auch im darauffolgenden Ausschuss gab es heute, Donnerstag, keine Beschlüsse zu dieser Thematik. Sie soll in der nächsten Ausschussrunde am 26. März wieder auf der Agenda stehen.