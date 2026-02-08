Modellathlet, Harvard-Student und Wettkampftyp

Sein Körper? Als hätte Michelangelo persönlich einen Parade-Ruderer aus dem Fels geschlagen: zwei Meter Größe, hundert Kilo Kraftreserve. „Mit seinen langen Armen und Beinen bringt er dazu perfekte Hebel mit“, sagt RV‑Wiking‑Linz‑Coach Boris Hultsch über Paul Schinnerl. 18 Jahre alt, Bad Zeller und angehender Student an der US-Eliteuniversität Harvard. „Kurz vor Weihnachten bekam ich ein Mail, das mit ,Congratulation‘ begann – da wusste ich: Das Stipendium ist fix“, erzählt der junge Mann, der sich im Vorjahr in Polen souverän zum U19-Europameister gekrönt hat. „Er ist ein absoluter Wettkampftyp – nicht, weil er schlecht trainiert, sondern weil er im Rennen immer noch ein Schäuferl drauflegen kann“, sagt Hultsch. Und weiter: „Top‑Talent ist für Paul übrigens eine treffende Bezeichnung.“