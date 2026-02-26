Polizist rettete sich mit Sprung vor Autofahrer

Die Nerven schmiss in Klaus an der Pyhrnbahn ein Raser weg, nachdem ihn Polizisten gestoppt hatte. Er wollte um jeden Preis flüchten und fuhr dabei direkt auf einen Beamten zu. Der konnte sich durch einen Sprung retten. Rasch wurde der 40-jährige Geflüchtete gefunden und dann wurde auch klar, warum er nicht kontrolliert werden wollte.
Ein 40-jähriger Autofahrer aus Molln entzog sich im Ortsgebiet von Klaus an der Pyhrnbahn einer Anhaltung, nachdem dieser wegen Raserei aufgefallen war. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf und konnten den mit stark überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Mercedes kurz danach in einer Sackgasse anhalten.
Nach Hause geflüchtet
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt, da ihm diese entzogen worden war. Noch während der Amtshandlung lief der 40-Jährige zu seinem Fahrzeug und flüchtete _ dabei fuhr er auf einen Beamten zu. Dieser konnte gerade noch ausweichen, wurde jedoch vom Fahrzeug gestreift, blieb aber zum Glück unverletzt. Der Geflüchtete konnte wenige Minuten später an seiner nahegelegenen Wohnadresse aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.