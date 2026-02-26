Polizist rettete sich mit Sprung vor Autofahrer

Nach Hause geflüchtet

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt, da ihm diese entzogen worden war. Noch während der Amtshandlung lief der 40-Jährige zu seinem Fahrzeug und flüchtete _ dabei fuhr er auf einen Beamten zu. Dieser konnte gerade noch ausweichen, wurde jedoch vom Fahrzeug gestreift, blieb aber zum Glück unverletzt. Der Geflüchtete konnte wenige Minuten später an seiner nahegelegenen Wohnadresse aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.