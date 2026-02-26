Frankfurt-Flüge buchbar: Ticket kostet 79 Euro

In rund einem Monat wird die Flugverbindung von Linz zum internationalen Drehkreuz nach Frankfurt wieder aufgenommen. Nun sind die Flüge buchbar. Zum Start gibt es weniger Verbindungen als zunächst angekündigt.
Am 29. März um 16.50 Uhr hebt die dänische Airline DAT erstmals von Linz nach Frankfurt ab – um die Wiederaufnahme der Linienverbindung wurde, wie berichtet, lange gerungen. Das Land Oberösterreich schießt als „Anschubfinanzierung“ in den kommenden vier Jahren bis zu 36 Millionen Euro zu.
Ab sofort sind die Frankfurt-Flüge buchbar. Das günstigste Ticket für eine Richtung kostet 79 Euro, mit Aufgabegepäck erhöht sich der Preis auf 94 Euro. Hin und zurück geht es also um 158 Euro – durchaus attraktive Preise für eine Linienverbindung.
Volle Kapazität erst ab Herbst
Zum Start gibt es nur einen Flug pro Tag zum Drehkreuz und wieder zurück. Ab 7. April sind es zwei pro Wochentag und erst im September wird auf die angekündigten drei täglichen Flüge von Dienstag bis Donnerstag in jede Richtung aufgestockt. An den anderen Tagen verkehrt die Maschine ein- bis zweimal.
Zuvor hatten die Austrian Airlines die Verbindung Linz-Frankfurt betrieben. Die heimische Fluglinie stellte die Strecke aus Kostengründen aber im Oktober 2025 ein. Seither gibt es am Linzer Flughafen keine Linienverbindung mehr.
