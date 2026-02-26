Frankfurt-Flüge buchbar: Ticket kostet 79 Euro

Volle Kapazität erst ab Herbst

Zum Start gibt es nur einen Flug pro Tag zum Drehkreuz und wieder zurück. Ab 7. April sind es zwei pro Wochentag und erst im September wird auf die angekündigten drei täglichen Flüge von Dienstag bis Donnerstag in jede Richtung aufgestockt. An den anderen Tagen verkehrt die Maschine ein- bis zweimal.