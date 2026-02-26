Vorteilswelt
Vom Linzer Airport

Frankfurt-Flüge buchbar: Ticket kostet 79 Euro

Oberösterreich
26.02.2026 16:30
Das war der vorerst letzte Flieger, der im Oktober 2025 von Frankfurt in Linz landete.
Das war der vorerst letzte Flieger, der im Oktober 2025 von Frankfurt in Linz landete.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

In rund einem Monat wird die Flugverbindung von Linz zum internationalen Drehkreuz nach Frankfurt wieder aufgenommen. Nun sind die Flüge buchbar. Zum Start gibt es weniger Verbindungen als zunächst angekündigt.

0 Kommentare

Am 29. März um 16.50 Uhr hebt die dänische Airline DAT erstmals von Linz nach Frankfurt ab – um die Wiederaufnahme der Linienverbindung wurde, wie berichtet, lange gerungen. Das Land Oberösterreich schießt als „Anschubfinanzierung“ in den kommenden vier Jahren bis zu 36 Millionen Euro zu.

Ab sofort sind die Frankfurt-Flüge buchbar. Das günstigste Ticket für eine Richtung kostet 79 Euro, mit Aufgabegepäck erhöht sich der Preis auf 94 Euro. Hin und zurück geht es also um 158 Euro – durchaus attraktive Preise für eine Linienverbindung.

Volle Kapazität erst ab Herbst
Zum Start gibt es nur einen Flug pro Tag zum Drehkreuz und wieder zurück. Ab 7. April sind es zwei pro Wochentag und erst im September wird auf die angekündigten drei täglichen Flüge von Dienstag bis Donnerstag in jede Richtung aufgestockt. An den anderen Tagen verkehrt die Maschine ein- bis zweimal.

Lesen Sie auch:
Der neue Chef wird auch als Krisenmanager tätig sein müssen.
Linzer Flughafen
Chefsuche am Airport: Nur mehr zwei Bewerber übrig
25.02.2026
36 Mio. Euro Kosten
Linz bekommt Ende März den Frankfurt-Flug zurück
04.02.2026

Zuvor hatten die Austrian Airlines die Verbindung Linz-Frankfurt betrieben. Die heimische Fluglinie stellte die Strecke aus Kostengründen aber im Oktober 2025 ein. Seither gibt es am Linzer Flughafen keine Linienverbindung mehr.

Oberösterreich

